Trei accidente rutiere mortale s-au produs în ultimele 24 de ore în R. Moldova. Detalii de la Poliție

Trei accidente rutiere soldate cu decese au avut loc pe parcursul zilei de joi. Două dintre acestea s-au produs în centrul țării, inclusiv în capitală, iar unul a avut loc în regiunea de sud.

Primul caz a avut loc dimineața, pe traseul G-132, între localitățile Baimaclia și Tartaul.



Preliminar, un bărbat de 54 de ani, aflat la volanul unei Honda, a tamponat din spate un hipomobil care se deplasa pe același sens de mers. În urma impactului, căruțașul, un bărbat de 45 de ani, a suferit traumatisme incompatibile cu viața, decedând la fața locului.



Conducătorul autoturismului a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Al doilea accident s-a produs în jurul orei 16:10, în extravilanul satului Caracui din raionul Hîncești.



Preliminar, un bărbat de 63 de ani, aflat la ghidonul unui ATV, ar fi pierdut controlul asupra acestuia. Vehiculul a derapat și s-a răsturnat. În urma traumatismelor suferite, bărbatul a decedat.

Un al treilea accident mortal a avut loc pe strada Calea Orheiului din capitală, unde, conform datelor preliminare, în jurul orei 19:35, un autobuz de rută, condus de un bărbat de 61 de ani, a lovit un pieton de aproximativ 40 de ani. În urma traumatismelor suferite, pietonul a decedat la fața locului.



Polițiștii întreprind acțiuni procesual-penale pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii celor trei accidente.



