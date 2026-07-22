Tarifele pentru carburanți, în creștere și astăzi

Motorina și benzina 95 înregistrează o nouă scumpire față de prețurile aplicate anterior. Așa arată datele de pe site-ul Agenției Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care a stabilit noile prețuri maxime de referință la carburanții standard, valabile pentru data de 22 iulie 2026.

Astfel, un litru de benzină 95 va putea fi comercializat cu cel mult 29,41 lei, în creștere cu 22 de bani față de ziua precedentă.

În același timp, prețul maxim pentru un litru de motorină este de 29,01 lei, cu 48 de bani mai mult decât în ziua anterioară.

Din 1 august șoferii vor plăti cu 48 de bani mai mult pentru un litru de benzina sau motorină. ANRE a aprobat modificarea marjei comerciale specifice aplicate la comercializarea cu amănuntul a benzinei și motorinei, prin includerea aportului destinat constituirii și menținerii stocurilor de urgență de produse petroliere. ANRE a explicat, într-un comunicat de presă, că decizia reprezintă o măsură necesară pentru consolidarea securității aprovizionării cu produse petroliere a R. Moldova.

Modificarea a fost adoptată în vederea punerii în aplicare a prevederilor legii privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere, intrată în vigoare la 30 iunie 2026. Potrivit legii, ANRE are obligația de a include în marja comercială aportul pentru stocurile de urgență, în valoare fixă de 0,48 lei/litru pentru benzina și motorină.