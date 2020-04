VIDEO/„Am fost martorii unei justiții selective”. CA Bălți a decis, irevocabil, amendarea primarului orașului Sîngerei și a doi funcționari ai instituției care au participat la o slubă, în afara bisericii

Primarul și viceprimarul orașului Sîngerei, dar și o funcționară din cadrul instituției vor trebui să achite amenzi în valoare totală de 75 de mii de lei, după ce au oficiat, la 27 martie 2020, împreună cu doi preoți o slujbă afară.

După ce Judecătoria Bălți a admis contestația primarului orașului Sângerei, Arcadie Covaliov, a viceprimarului, Andrei Cucoș, dar și a Liliei Țăbîrnă, lucrătoare a Primăriei, anulând procesele-verbale prin care cei trei funcționari au fost sancționați cu câte o amendă de 25 mii de lei, la 17 aprilie, Curtea de Apel (CA) Bălți a anulat hotărârea. Instanța de Apel a menținut amenzile aplicate.

Deși prima instanță a constatat mai multe încălcări procedurale admise de agentul constatator, magistrații Curții de Apel (CA) Bălți au decis menținerea în vigoare a procesului verbal, respectiv, aplicarea amenzilor.

Avocatul celor trei angajați ai Primăriei, Victor Panțîru, susține că vor înainta cereri la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CtEDO) și vor scrie plângeri penale atât pe numele polițistului, cât și a magistraților de la CA Bălți. Asta deși, pe perioada stării de urgență, R. Moldova a notificat secretarul general al Consiliului Europei activând art. 15 din Convenția Europeană pentru Drepturile Omului.

După ce, la 7 aprilie, cei trei funcționari au fost amendați pentru că au participat la oficierea unei slujbe în stradă la data de 27 martie, a doua zi, pe 8 aprilie, aceștia au contestat procesele-verbale întocmite pe numele lor în instanța de judecată și au cerut încetarea procesului contravențional pe motivul nulității procesului verbal cu privire la contravenție.

În contestația depusă, Arcadie Covaliov indica faptul că nu este de acord cu procesul-verbal și decizia de sancționare întocmită în privința sa, dat fiind faptul că agentul constatator nu a încadrat corect fapta din punct de vedere legal, încălcând astfel prevederile Codului Contravențional, ceea ce duce la declararea nulității procesului-verbal.

„Întocmind procesul-verbal cu privire la contravenție, agentul constatator, Victor Golimbovschi, nu a indicat care punct din Dispoziția nr. 6 din 26 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) a fost încălcat, și nici componenta de contravenție care a fost încălcată potrivit art. 76/1 alin. (1) Cod Contravențional”, se arată în contestație.

Totodată, primarul orașului Sîngerei indica și faptul că „nu i-au prezentat probe care să confirme vinovăția”.

La 15 aprilie, Judecătoria Bălți a admis atât contestația edilului, cât și a celorlalți doi funcționari ai Primăriei, anulând procesele-verbale cu privire la contravenție.

Ulterior, hotărârea Judecătoriei Bălți a fost atacată cu recurs la CA Bălți care a admis recursul la 17 aprilie și a decis, irevocabil, menținerea în vigoare a proceselor-verbale în cazul celor trei persoane. Documentul nu a fost încă publicat pe portalul instanțelor de judecată.

Victor Panțîru, avocatul care a reprezentat interesele celor trei funcționari din Sîngerei, susține că ceea ce s-a întâmplat în cadrul CA Bălți reprezintă un exemplu de „justiție selectivă”. Într-un filmuleț video publicat pe Facebook de edilul orașului Sângerei după pronunțarea hotărârii, avocatul motivează că în aceeași zi, magistrații CA Bălți au anulat alte patru procese-verbale prin care câțiva tineri care consumau alcool în curtea blocului au fost sancționați din același motiv, că nu a fost încadrate corect din punct de vedere legal contravenția.

Contactat de Ziarul de Gardă, Victor Panțîru a precizat că va depune plângeri penale atât pe numele polițistul care a întocmit procesele-verbale, cât și pe numele judecătorilor care au emis deciziile de menținerea acestora.

Totodată, Arcadie Covaliov susține că ceea ce li se întâmplă este „o bătaie de joc și o comandă politică”.

„Este o țară a injustiției, justiției selective. Aceasta este o apreciere a mea astăzi în orașul Bălți, capitala de nord, unde s-a procedat foarte urât. […] Au anulat decizia judecătorilor din orașul Sîngerei care au procedat conform buchiei legii. […] Au apreciat acest proces verbal falsificat și au apreciat corect și au dat dreptate, fiindcă noi nu am încălcat legea. De fapt, nici nu am înțeles pentru ce ne-au penalizat. Iată în orașul Bălți a fost anulată hotărârea judecătorilor din orașul Sîngerei și îmi pare foarte rău. În calitate de primar și președinte a Comisiei pentru Situații Excepționale noi am fost obstrucționați în bătaie de joc, am fost intimidați. Este o bătaie de joc”, se arată indignat primarului orașului Sîngerei în clipul video publicat pe pagina sa de Facebook.

În acest context, Congresul Autorităților Publice Locale (CALM) a venit cu o declarație publică în care denunță revenirea la practicile de folosire a organelor de drept ale statului în calitate de instrument de presiune asupra unor reprezentanți ai autorităților locale.

Amintim că totul s-a întâmplat în dimineața zilei de 27 martie, ziua în care a intrat în vigoare dispoziția emisă de CSE prin care se interzice deplasarea în grupuri mai mari de trei persoane. Primarul Arcadie Covaliov era afară, la distanță de cei doi preoți, tot la distanță fiind și angajata primăriei care urma să transmită live evenimentul pe o rețea de socializare pentru ca oamenii să audă rugăciunea. Viceprimarul venea dintr-o altă localitate și văzându-l pe alesul local care-i este și angajator s-a apropiat de acesta. Deoarece evenimentul a avut loc în dimineața zilei de 27 martie, nimeni dintre cei prezenți nu reușiseră să facă cunoștință cu decizia CSE.

ZdG a scris anterior că primarul orașului Sîngerei, Arcadie Covaliov, viceprimarul, Andrei Cucoș, dar și Lilia Țăbîrnă, lucrătoarea primăriei, la fel, au fost sancționați cu câte o amendă în valoare de 25 mii de lei după ce au oficiat o slujbă în stradă la data de 27 martie. Potrivit reprezentanților organelor de drept, aceștia ar fi încălcat Dispoziția CSE, care interzice adunarea în grupuri mai mari de trei persoane în locurile publice, din data de 26 martie.

Într-un filmuleț video publicat pe pagina sa de Facebook, primarul susține că nu este de acord cu aplicarea amenzii. Acesta spune că atunci când la inițiativa sa a fost oficiată slujba, nu cunoștea despre decizia CSE din 26 martie prin care sunt interzise adunările în grupuri mai mari de trei persoane. Totodată, Arcadie Covaliov precizează că a respectat toate măsurile prevăzute de CSE.

„Am convenit cu cei doi preoți să organizăm slujba într-o zi de vineri, 27 martie, la ora 7:45. Eu nu eram în cunoștință de cauză, am auzit seara (26 martie, n.r.) că a fost o ședință a CSE, dar de fapt ultimul timp nu am timp să privesc presa, și în presă a ieșit domnul Chicu, prim-ministru și a anunțat, dar eu nu am privit în seara ceea comunicatul de presă a CSE a Chișinăului. Toate hotărârile și deciziile de la Chișinău vin prin poșta electronică dimineața. Eu am plecat atunci dimineața la măsura moral spirituală de la intrarea în oraș cu cei doi preoți și am luat un colaborator din primărie ca să filmeze, ca oamenii să stea liniștiți acasă și să asculte. Peste câteva clipe s-a apropiat și viceprimarul. Noi toți am mers în mașini aparte. Doamna Lilia stătea departe de noi și filma. Eu stăteam cu icoana și preoții departe de mine stăteau. Chiar dacă a ieșit această decizie a CSE în ajun, eu nu știam, dar chiar și dacă a ieșit, noi nu am încălcat absolut nimic”, relata primarul orașului Sîngerei.