După recensământul din 1989, demografii estimau că populația R. Moldova ar urma să crească în următoarea decadă până la cinci milioane de oameni. Procesele însă au evoluat în scădere, R. Moldova pierzând, între timp, aproximativ două milioane de oameni. Ultimele date demografice indică o populație de 2,6 milioane, R. Moldova fiind în topul țărilor (locul 14) cu cele mai mari ritmuri de depopulare.

Alexandra Piscunov, primar, Vadul-lui-Isac, Cahul

S-a greșit când guvernările au furat și s-au îmbogățit prea tare, iar cei furați au sărăcit prea mult și au apucat străinătățile. Și nasc, de ani de zile, copii pentru țări străine. La noi în sat, în 2020, s-au născut doar 12 copii și 44 de săteni au murit, în 2021 – 32 de morți și 14 născuți, anul ăsta s-au născut deja 11, iar morți avem mai puțini decât în pandemie. Noi, la părinți, am fost 7, jumătate din câți se nasc acum în sat într-un an. Partea bună a lucrurilor e că în sat avem două comunități, una baptistă și alta adventistă, care mai susțin sporul demografic, ca să zic așa. Am impresia că problema asta nu mai interesează pe nimeni. Lumea e obosită de viață. A fost pandemie, acum război în Ucraina, crize, scumpiri. Nimic sigur. Nu mai e ca înainte când casele și satul erau pline cu copii. Trebuie mărite investițiile în educație, totuși.

Ecaterina Mardarovici, Clubul Politic 50×50

În primul rând, greșeala a fost în 1989. Cei care au făcut aceste prognoze nu au luat în calcul faptul că URSS e pe ducă. Odată cu dispariția imperiului, au început procesele migraționale: o parte s-au retras în Rusia, altă parte în Europa. În 1999, la Chișinău a fost elaborat un studiu despre ce urmează să se întâmple în RM până în 2025. Acest studiu prognoza, până în 2015, o descreștere echilibrată a populației, iar din 2015 până în 2025 – una mai radicală, exact ce se întâmplă. Mai mult, studiile internaționale prognozează că, la mijlocul sec. 21, cea mai mare luptă se va da pentru forța de muncă. Deci, problema este nu doar a R. Moldova, problema e una globală. Multă lume pleacă din RM nu doar pentru că nu au bani, ci pentru că au obosit să trăiască într-un mediu hoțesc și corupt. Asta-i situația. Lumea va începe să se întoarcă acasă când ne vom uni cu România. Prin integrarea europeană. Și cred că asta este unica noastră șansă.

Valeriu Sainsus, demograf

Aș putea spune și că-i greșeală, dar că e și libertatea mobilității spațiale. Da, în 1989, noi așteptam ca, în următoarea decadă, 4-5 ani, să ajungem la 5 milioane populație. Nu o să se întâmple asta, însă, nici în următorii 50 de ani, chiar dacă spațiile nu rămân niciodată goale și, oricum, vor fi populate. Întrebarea e cine va popula aici. Cum procesele migraționale au influențat situația demografică? Noi, prin migrație, avem pierdute două generații: generația părinților și generația copiilor care se nasc în afara țării. Asta înseamnă că potențialul de reproducere se reduce considerabil. Generatorul demografic principal rămân spațiile rurale. Noi aici avem 75% din totalul nașterilor. În trecut, aveam 180-190 de mii de nașteri, acum suntem sub 28 de mii. Cum ar putea populația să se dezvolte durabil? Asta ar fi dacă o familie ar avea 2 copii, iar alta – 3 copii. La noi, de fapt, numărul de copii-femeie de vârstă reproductivă este de două ori mai mic. În 20-25 de ani populația RM ar ajunge sub un milion de oameni. Asta ar însemna o devastare demografică totală a spațiului dat.

Ce putem face? Desigur că ne axăm foarte mult pe politici. Dar politicile demografice, la noi, sunt puțin active, nu sunt coerente, o parte sunt axate încă pe valorile sovietice și nu sunt eficiente în condițiile perioadei pe care o traversăm. Doi: trebuie să reîntoarcem reproducerea în sânul familiei. Fiecare al 4-lea copil în RM e născut în afara familiei – într-o țară care ne declarăm creștină. Asta înseamnă că institutul familiei, la nivel național, s-a devalorizat foarte mult. Tinerii intră foarte greu într-o căsătorie și ies dintr-o căsătorie foarte ușor. S-a redus stabilitatea. Politicile publice pe dimensiunea demografică trebuie concentrate anume aici. Și aș mai induce aici o idee: că politicile antinataliste au fost mereu mai eficiente decât cele pronataliste. Dacă măsurile ar fi coerente tendințelor, efectele le-am vedea în următorii 5-10 ani.

