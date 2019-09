Se propun modificări pentru obținerea permisului de conducere. Planul autorităţilor

Persoanele care și-au pierdut permisul de conducere după ce au săvârșit infracțiuni cu utilizarea vehiculului nu vor mai putea obține alt permis. Totodată, iniţiativa mai prevede că permisul de conducere se va anula de către autoritatea competentă, în cazul în care se constată că persoana a fost documentată cu permis de conducere cu încălcarea actelor normative, precum şi la prezentarea informaţiilor şi documentelor false. Aceste cerințe se conțin într-un proiect de hotărâre propus pentru dezbateri de către Ministerul de Interne (MAI).

Proiectul mai prevede că adeverința medicală pentru persoanele care solicită redobândirea permisului după ce au fost prinși la volan în stare de ebrietate trebuie să fie datată cu maxim 30 de zile înainte de ziua solicitării dreptului de a conduce.

De asemenea, permisele de conducere eliberate de către structurile din stânga Nistrului şi municipiul Bender se vor preschimba în permise naţionale ale R. Moldova pentru cetăţenii R. Moldova, care deţin acte de identitate cu condiţia susţinerii probei teoretice a examenului de obţinere a permisului la Agenția Servicii Publice.

Persoanele condamnate printr-o hotărîre judecătorească, cu pedeapsă penală sau sancţiune contravenţională de privare de dreptul de a conduce vehicule, pe un termen de un an şi mai mare, pot redobândi dreptul de a conduce vehicule, la expirarea termenului de privare, cu condiţia susţinerii probei teoretice a examenului de obţinere a permisului de conducere, conform categoriei/subcategorieisuperioare din permis, solicitate.

Documentul mai prevede că, pentru categoria B, proba practică se desfăşoară iniţial pe poligon, privind dexteritatea suficientă la exercitarea unor manevre speciale de conducere şi pe traseu. Persoana care nu susţine subproba pe poligon nu se admite la subproba pe traseu. Pentru categoriile/subcategoriile BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E şi D proba practică se desfăşoară pe traseu, cu testarea în condiţii de traseu a dexterităţii exercitării unor manevre speciale de conducere, specifice testării în condiţii de poligon. Pentru categoria/subcategoriile AM, A1, A2, A şi B1 proba practică se desfăşoară pe poligon.

Mai mult, conform proiectului, procedurile de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, proba teoretică şi proba practică, pot fi înregistrate audio-video, cu stocarea informaţiei respective de pe camerele din clasele şi autovehiculelor speciale de examinare, într-un Complex informaţional, care va asigura stocarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal conform cerinţelor stabilite în Legea nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

În clasele de examinare şi autovehiculele speciale de examinare dotate cu sistem de supraveghere video se va afişa formular tipizat de informare privind efectuarea supravegherii video. Termenul păstrării datelor cu caracter personal în Complex va fi de 6 luni.

Totodată, în permisul de conducere ar putea fi menționată și subcategoria de vehicule, în cazul în care persoana deţine permis valabil pentru conducerea autovehiculelor din categoria de bază.

Propunerea are ca scop asigurarea liberei circulaţii a deţinătorilor de permise moldoveneşti în trafic internaţional, prin preluarea unor practici internaţionale în acest sens.

Dacă va fi aprobată, hotărârea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2020.

FOTO: oficial.md