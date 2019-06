Reacţia Î.S„Poșta Moldovei” despre declaraţiile fostului şef Moldatsa, Sorin Stati

Î.S. „Poșta Moldovei” neagă că ar fi implicată în schema de contrabandă cu țigări, anabolizante, alcool etilic și chihlimbar în R. Moldova şi solicită dezmințirea acuzaţiilor, cu solicitarea scuzelor de rigoare. Reacţia vine după ce fostul şef Moldatsa, Sorin Stati a declarat în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la TV8, că prin intermediul Poștei Moldovei erau exportate zilnic câte 7 – 11 tone de țigări.

În acest context, reprezentanţii Î.S. „Poșta Moldovei”, susţin că întreprinderii nu-i poate fi atribuită responsabilitatea expedierii substanțelor anabolizante și țigărilor prin intermediul trimiterilor poștale, deoarece operațiunea de control vamal al trimiterilor poștale și a documentației aferente perfectate de expeditori, este realizată de colaboratorul vamal, care, drept urmare, validează declarația vamală a trimiterii internaționale, iar operatorul poștal nu poartă nici o responsabilitate de perfectare a declarației vamale. totoodată, conform prevederilor legale de securitate aeronautică, trimiterile poștale sunt verificate suplimentar prin scanare de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, care pot interveni în cazul depistării unor neconformități.

Astfel, Î.S. „Poșta Moldovei” solicită dezmințirea acuzaţiilor de către Sorin Stati, cu solicitarea scuzelor de rigoare.

Contactat de Ziarul de Gardă, Sorin Stati acesta susţine că nici într-un caz nu îşi va cere scuze şi nici nu va dezminţi informaţia.

Totodată, Sorin Stati, a declarat că în spatele acestor scheme s-ar afla fostul șef adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc, fostul deputat Constantin Țuțu, finul de cununie al lui Vlad Plahotniuc, Dorin Damir, dar și deputatul Constantin Botnari.