Reacția Guvernului după ce fermierii au mărșăluit pe străzile din centrul capitalei

„Guvernul, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare sunt consecvenți și ajută țintit fermierii, nu doar membrii unei singure asociații”. Cu o astfel de reacție au venit reprezentanții Executivului după ce fermierii au mărșăluit cu tehnică agricolă pe străzile din centrul capitalei.

Marți, 5 decembrie, fermierii au mărșăluit cu tehnică agricolă pe străzile capitalei. Traficul rutier pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău a fost blocat. Ulterior, un protestatar a vrut să plaseze în fața Președinției baloți de fân, un sac cu balegă și câteva lăzi cu struguri, însă a fost stopat de polițiști.

„(…) Asta esta forma noastră de protest (…). Noi am adus cadou conducerii țării (…). Noi vrem să o lăsăm aici (…). Eu am dreptul să protestez. Lăsați-mă să las astea cadou și mă duc mai departe (…)”, a spus fermierul.

Agricultorii, care au revenit în Piața Marii Adunării Naționale (PMAN), au claxonat minute în șir în semn de protest. Fermierii cer în continuare introducerea unui moratoriu la calcularea penalităților față de creditori, dar și interzicerea importului de grâu, porumb și floarea-soarelui cel puțin până pe 31 martie 2024.

Într-adevăr, în ultimele două săptămâni, multe lucruri noi n-am obținut. Am arătat că suntem civilizați, constructivi. Am venit cu soluții, am ajustat aceste soluții, am încercat să găsim un compromis. Suntem gata și acum să facem acest lucru, dar revendicările principale nu au fost auzite. Noi ieri am avut o discuție relativ normală cu președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară (…)”, a declarat Alexandru Slusari, director executiv al organizației Asociația „Forța Fermierilor” în timpul manifestației de astăzi din perimetrul Guvernului.