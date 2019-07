Parlamentul solicită Curții de Conturi auditarea a patru privatizări de rezonanță

Parlamentul a aprobat un proiect de hotărâre prin care solicită Curții de Conturi realizarea auditului cu privire la privatizarea a patru întreprinderi de stat.

Astfel, membrii Comisiei de anchetă din cadrul Parlamentului, propun Curții de Conturi pentru examinare și analiză patru contracte:

Potrivit hotărârii aprobată de Parlament, Curtea Conturi va trebui să prezinte, până la 31 decembrie curent, Raportul auditului conformității privind deetatizarea proprietății publice.

Comisia parlamentară de anchetă pentru analizarea privatizărilor sonore din ultimii ani, a fost înființată la 18 iunie 2019 și include reprezentanții tuturor fracțiunilor parlamentare. Scopul comisiei este de a evalua legalitatea organizării și implementării privatizărilor și concesionărilor proprietății publice autorizate în perioada 2013-2019.