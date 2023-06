Maia Sandu, la un an de când R. Moldova a obținut statutul de țară candidată la UE: „Vom fi mândri de ce am făcut pentru țara și copiii noștri”

Se împlinește un an de când Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană. În mesajul său către cetățeni, președinta a trecut în revistă realizările obținute datorită sprijinului acordat de partenerii europeni.

„Acum un an Republica Moldova obținea statutul de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană. Este o etapă în drumul nostru către UE, o etapă care ne-a confirmat că avem sprijinul țărilor europene pentru construirea viitorului nostru în cadrul familiei europene. În calea noastră de aderare la Uniunea Europeană au loc cele mai multe transformări și beneficiem de cel mai mare ajutor” își începe mesajul Maia Sandu.

Totodată, președinta a specificat despre schimbările pe care le simt cetățenii datorită sprijinului acordat din partea Uniunii Europene.

„Înțelegem cu toții că transformarea Moldovei într-o țară europeană presupune mai multe etape, multă muncă și multe schimbări, dar cu fiecare etapă, an cu an, ne apropiem de momentul în care vom deveni un stat european. Și vom fi mândri de ce am făcut pentru țara și copiii noștri„, mai notează președinta.