LIVE/ Adunarea din PMAN a luat sfârșit. Mulțimea a votat angajamentul Partidului Democrat

Mai multe persoane aduse cu autobuzele din diferite colțuri ale țării s-au adunat în Piața Marii Adunări Naționale pentru Adunarea Națională a Partidului Democrat. Membrii Partidului Democrat au ținut discursuri și au anunțat angajamentul PDM în fața mulțumii adunate în PMAN. În același timp, sunt persoane care afirmă că au venit organizat la eveniment și că li s-a spus că „trebuie să vină”, astfel riscă să piardă locul de muncă.

12.50. După votarea angajamentului Partidul Democrat, evenimentul a luat sfârșit.

12:20. Reprezentanții Partidului Democrat anunță angajamentul partidului.

„Vom susține total orientarea politică „Pentru Moldova” a PDM. Considerăm că este cea mai eficientă abordare strategică. Vom sprijini în continuare guvernul R. Moldova. Salutăm rezultatele bune în perioada de guvernare, în care cetățenii au beneficiat de majorarea salariilor, pensiilor. Vom contribui și mai departe la programele de modernizare a Moldovei. În special: „Drumuri bune”, Prima Casă”, „Program de modernizare a Serviciul 112”, renovarea școlilor și grădinițelor, programul tichetelor de masă și „Arena Chișinău”. Vom ajuta guvernarea PDM în menținerea priorităților în educație, infrastructură și solicitarea resurselor .Vom depune efort pentru implementare Acordului de Asociere UE-RM. Suntem siguri că este cea mai bună soluție pentru bunăstarea moldovenilor. Vom fi alături de conducerea partidului în selectarea candidaților pentru alegerile parlamentare din 2019. Vom comunica oamenilor prin toate mijloacele posibile toate faptele PDM. Pentru succesul acestui angajament chemăm toți cetățenii să fie Pro-Moldova și Pro- Partidul Democrat”.

12:16. Președintele Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc: „Despre faptul că Moldova trebuie să pornească pe un drum nou, am vorbit acum doi ani, când am devenit președintele PDM. Am analizat ce înseamnă să faci politică pentru Moldova. Înseamnă să avem încredere în noi. Să ne păstrăm valorile, tradițiile, istoria cu victorie și drame. Înseamnă să fim un popor consolidat în care fiecare etnie să fie respectată.

Moldova are dreptul la propria viziune, la propriul cuvânt la relațiile cu cei din străinătate. Doar în așa mod putem să dovedim suveranitatea R. Moldova. Cred că acest concept „Pro Moldova” va fi doctrina R. Moldova.

Copiii noștri vor să fim uniți, să ne iubim țara și să ne facem noi singuri ordine în țară. Pentru Moldova”.

11:57. Vorbește Andrian Candu, președintele Legislativului: „Niciodată un partid politic nu a stat mai ferm în susținerea guvernului. Am înțeles că stabilitatea este primul pas spre dezvoltare. Iată de ce Partidul Democrat a pus la bază Acordul de Asociere cu UE. Niciun partid nu a făcut mai multe pentru european al R. Moldova, decât am făcut noi. Cei din opoziție, dar și Maia și Năstase au transformat cele 12 steluțe galbene de pe steagul UE în steluțe roșii ale socialismului. Au refuzat să voteze introducerea votului european în Constituție”.

Au vorbit beneficiarii proiectului „Prima Casă”.

11:32. Prim-ministrul R. Moldova, Pavel Filip: „Ne adunăm la cea mai mare adunare a Partidului Democrat. Asta este puterea PDM. În acest timp, de când este PDM la guvernare, am demonstrat că țara se poate ridica. Astăzi, economia țării este în cel de-al treilea an de creștere economică. Anul acesta creșterea economică cu 5%. Putem spune ferm că R. Moldova nu este cea mai sărăca țară din Europa. Pensia medie pentru prima dată de după independență a depășit minimul de existență. Am susținut reformele. Am oferit subvenții. Nu se mai închid școli. Trebuie de dat un viitor educației. Inflația este sub control. Avem drumuri bune. Am reparat mai multe centre medicale.

11:27. Vladimir Cebotari: „Astăzi avem programul „Prima Casă”, avem ambulanțe noi pe care le distribuim pe teritoriul țării. Avem fapte care stau la baza viitorului proiect de guvernare”.

11:22. Dumitru Diacov, deputat în Parlamentul R. Moldova din partea PDM, susține că: „Noi îndemnăm să muncească, să coboare de pe baricade și împreună să edificăm o Moldova Europeană. Toți cetățenii acestei țări doresc să trăiască într-o țară civilizată. Trăiască Partidul Democrat. Trăiască R. Moldova”.

11:21. Monica Babuc declară că „Am știu că crezul Partidului Democrat sunt faptele bune pentru R. Moldova. Să servim Moldova și oamenii ei. Sunt mândri de ceea ce am realizat”.

11.16: Ministra Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc și fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, sunt prezentatorii evenimentului. Trupa „Brio Sonores” cântă imnul R. Moldova.

În contextul manifestației, traficul va fi temporar restricționat pe principalele străzi din capitală, iar transportul public va fi redirecționat.

Partidul Democrat a rezervat Piața Marii Adunări Naționale de la ora 8 dimineața, pâna la 21.00 pentru organizarea și desfășurarea unei întruniri sub formă de manifestație politică în scopul comunicării cu membrii și simpatizanții Partidului Democrat, la care se preconizează prezența a circa 60 de mii de oameni.