FOTO Incendiul de la depozitul alimentar de pe strada Mihai Viteazul a fost lichidat complet. Bilanțul intervenției

Pompierii au anunțat lichidarea completă a incendiului izbucnit într-un depozit cu produse alimentare de pe strada Mihai Viteazul nr. 15 A din municipiul Chișinău pe 7 ianuarie. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), focarele de ardere au fost stinse joi, 8 ianuarie, la ora 11:14.

Pe parcursul nopții, la fața locului au intervenit două autospeciale și 10 angajați ai IGSU, care au desfășurat lucrări de monitorizare, securizare a perimetrului și lichidare a focarelor izolate.

Incendiul de proporții a izbucnit în dimineața zilei de 7 ianuarie, într-un depozit de păstrare a produselor alimentare, cu o suprafață totală de circa 15 000 de metri pătrați. Din cauza „extinderii rapide a flăcărilor și a riscului pentru construcțiile din apropiere”, autoritățile au instituit nivel sporit de intervenție.

În total, la stingerea incendiului au participat 90 de angajați ai IGSU, cu 24 de autospeciale.

În urma incendiului, au fost distruși aproximativ 8 000 de metri pătrați din suprafața depozitului, precum și bunuri materiale din interior, inclusiv stivuitoare electrice, stilaje, produse alimentare și bunuri de uz casnic. O altă parte a depozitului și clădirile din vecinătate au fost salvate, spun pompierii.

La fața locului își continuă activitatea Laboratorul Experimental Antiincendiar al IGSU, care urmează să stabilească cauzele și circumstanțele producerii incendiului.