Discursul președintei Maia Sandu cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova: „Vreau ca fiecare cetățean să știe – ne mândrim cu voi”

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a inaugurat de dimineață manifestațiile organizate în centrul Capitalei cu ocazia Zilei Independenței. Șefa statului a rostit un discurs în care a vorbit despre perioada grea pe care o traversează țara noastră, despre parcursul european și despre R. Moldova și oamenii ei.

Discursul integral:

„În această zi importantă pentru noi toți am vrut să vă vorbesc despre Moldova. Că-i frumoasă, că ni-i dragă. Că există prin oamenii ei, dragi și frumoși.

Și am întrebat copiii. Ei simt mai bine. Pentru că ei filtrează ce văd, ce simt printr-o inimă curată, nebătătorită de problemele zilei de azi și îngrijorările celei de mâine.

În ochii lor, Moldova e bună, fără facturile adunate în sertar, fără porumbul ofilit pe deal, fără secetă sau criză energetică.

În ochii lor mici, Moldova e mare. Ca-n deal unde merg părinții să curețe vița-de-vie, când pui mâna streașină la ochi și-ți pare că-i nesfârșită.

Iubitoare. Ca mama atunci când îți mângâie fruntea și râde. Și-i acasă mama.

Simplă. Ca ploaia așteptată demult. Ea cade și aduce viață.

Caldă. Ca pâinea scoasă din cuptor, cum numai bunica știe să facă.

Copiii simt mai bine. Iată mi-au scris copiii despre acasă, despre Moldova.

„Când mama îmi leagă cosițele înainte de școală – asta înseamnă acasă pentru mine”, scrie Maria.

„Acasă înseamnă locul de siguranță, unde ai crescut, unde ești alături de cei dragi,” zice Evelina.

„Când pot merge la joacă și nu trebuie să mă ascund în subsol din cauza bombelor,” scrie Vasilii.

„Sunt o copilă norocoasă,” scrie Nelly. „Eu am un loc de trai bun, o familie fericită, o casă, pâine pe masă și tot ce este mai bun.”

Copiii știu foarte bine ce vor. Iar adulții vor ce vor și copiii. Doar că le spunem în cuvinte mai complicate. Libertate, democrație, bunăstare, respect pentru drepturile omului, șanse egale, dreptate, securitate.

De fapt, vrem să fim fericiți.

Iar șansa de a fi fericit se poate împlini doar când nevoile noastre firești sunt asigurate. Când mergi la culcare fără să-ți fie frică că noaptea ar putea cădea un obuz peste casa în care dorm oamenii dragi ție.

Când nicio mamă nu trebuie să-și ducă copiii departe de casă, în altă țară, pentru a-i proteja. Când tații se duc la lucru, nu la război.

Când poți spune ce crezi fără să ai de suferit din cauza asta. Când nu ajungi la închisoare pentru că pledezi pentru pace și te opui războiului. Sau pentru că critici guvernarea.

Când nu ești nevoit să vorbești în șoaptă în casa ta. Când statul tău te apără și te ajută. Când statul prețuiește viața fiecărui cetățean al său.

Da, veți spune, și când avem bani suficienți ca să trăim demn. Așa este. Însă ca oamenii să poată câștiga salarii bune, țara trebuie să fie puternică și democratică. Puternică – ca să-și poată apăra cetățenii de cei care ar vrea să le facă rău. Și democratică – ca să țină cont de nevoile cetățenilor.

Doar într-o țară democratică oamenii pot alege ce e mai bine pentru ei. Doar într-o țară liberă statul lucrează pentru popor.

Înțelegem importanța libertății doar când o pierdem. Ca și pe cea a sănătății. De ambele trebuie să avem grijă. O societate liberă și democratică nu va permite niciodată ca o mână de persoane să se îmbogățească pe nedrept pe spatele cetățenilor. Sau ca hoții să rămână nepedepsiți. Sau ca cineva să-și bată joc de copiii săi. În democrație oamenii au aceeași valoare și sunt deopotrivă respectați.

Un om, un popor liber va alege pentru el o viață mai bună, nu una mai rea. Un popor fără libertate este ținut la mila conducătorilor autoritari. Nimeni nu a devenit vreodată prosper închis în temniță.

Moldovenii știu asta și și-au apărat libertatea de multe ori: și la începutul anilor ‘90, și-n 2009, și-n 2015, și-n 2019. Pentru că vor să trăiască cum cred ei de cuviință, să-și decidă ei soarta. Moldovenii vor să aibă libertatea de a trăi în pace și în bunăstare, în țara lor. Moldova e o țară liberă. Asta e puterea noastră.

De multe ori, cei din linia întâi care luptă pentru libertate nu mai ajung să se bucure de ea. Plătesc cel mai scump preț. Ei au luptat pentru libertate. Noi o trăim. Și uneori uităm că ei și-au sacrificat viața pentru libertate. Noi suntem datori să o apărăm. În fața populiștilor, în fața corupților, în fața mincinoșilor. Să prețuim libertatea și pe ea să construim bunăstarea. A tuturor.

Războiul nedrept al Rusiei împotriva Ucrainei ne arată clar prețul libertății. De șase luni, vecinii noștri ucraineni își apără casa și masa, își apără libertatea cu arma în mână și, din păcate, cu prețul propriei vieți. A lor și a copiilor. Pentru că vor să trăiască liberi în țara lor, să-și decidă singuri viitorul și soarta.

Noi am sărit în ajutorul vecinilor noștri ucraineni. Am împărțit din puținul pe care îl avem cu ei, ne-am deschis casele și inimile pentru femeile, copiii și bătrânii speriați, aciuați în țara noastră în timp ce bombele cădeau peste locuințele lor din Ucraina. O lume întreagă ne-a văzut așa cum suntem: o țară mică cu inimă mare.

Condamnăm războiul deoarece condamnăm crima. Condamnăm războiul pentru că iubim viața. Iubim pacea.

Până recent, pentru mulți dintre noi, războiul era doar în povestirile bunicilor și părinților spuse cu vocea tremurândă, cu groază în ochi, cu suferința crestată adânc. Acum el nu-i o poveste, ci este lângă noi. Ne-a zguduit viața, siguranța, viitorul.

Incertitudinea crește, iar oboseala se face tot mai mare. Chiar și atunci când se întâmplă câte un lucru bun, el este umbrit de îngrijorare. Războiul înseamnă crize și sărăcie.

Aceste greutăți însă nu ne vor face să lăsăm mâinile în jos. Dimpotrivă, ne pot uni mai strâns, ne pot întări. Căci așa suntem noi – strângem rândurile la nevoie. Când se revarsă cerul și se umple casa de apă, nu ne așezăm pe prispă la bocit, nu dăm mâinile în jos. Ci ne apucăm de lucru.

Moldova știe ce vrea. Așa cum copiii ei știu ce vor. Moldovenii nu au nevoie să le spună cineva ce vor și cum să trăiască. Noi am ales libertatea. Nu ca pe un cuvânt frumos gravat pe tablou, ci ca pe o dorință limpede de a ne decide soarta singuri. De a ne apăra demnitatea și drepturile. De a fi fericiți la noi acasă.

Avem nevoie de ajutor ca să ne îndeplinim visul. Și cerem acest ajutor de la lumea democratică, de la țările care își respectă proprii cetățeni și care își doresc ca toate popoarele să conviețuiască în pace și bună înțelegere.

În acest an, Moldova a devenit țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană. Moldova poate deveni cu adevărat puternică, capabilă să-și apere cetățenii, doar în familia țărilor europene. Moldova poate să-și păstreze și să-și consolideze democrația doar în UE. Moldova poate asigura bunăstarea cetățenilor săi realizând modelul european de dezvoltare, care prețuiește libertatea, onestitatea, munca și respectarea regulilor.

Integrarea europeană înseamnă lucruri concrete, resimțite de fiecare dintre noi. Două treimi din exporturile noastre merg în țările UE. Din acest an, și mai multe produse moldovenești pot ajunge pe piața europeană fără plata taxelor vamale. Transportatorii moldoveni pot circula liber în UE. Ne-am conectat la rețeaua europeană de energie electrică.

Uniunea Europeană ne-a oferit ajutor iarna trecută ca să putem achita facturile mari la gaze și încălzire și face acest lucru și în această iarnă. UE ne ajută să construim stat de drept, să susținem afacerile pentru a crea mai multe locuri de muncă pentru oamenii noștri, să investim în infrastructura orașelor și satelor noastre.

Am trecut prin multe greutăți anul acesta – dar nu suntem singuri. Astăzi guvernarea nu are o altă grijă decât apărarea intereselor oamenilor, schimbarea în bine a vieții cetățenilor în Moldova.

Și în perioada care urmează, autoritățile vor da o mână de ajutor tuturor celor care vor avea nevoie de sprijin. Vom ajuta familiile cu venituri mici. Vom fi alături de vârstnici. Vom fi alături de oamenii care muncesc onest. Vom rezista, vom face totul în puterile noastre ca să ieșim cu bine din sezonul rece. Vom face tot ce ne stă în puteri ca să păstrăm pacea și siguranța oamenilor în Moldova.

Cu încredere, răbdare, cooperare și eforturi susținute, folosind bunele relații construite cu prietenii și partenerii țării noastre, vom găsi soluții ca să depășim toate greutățile.

Și am încredere că vom reuși. Pentru că am ales să reușim. Atunci când am ales libertatea, când am ales să fim parte din familia europeană, am ales să reușim. Am ales să contăm. Pentru că asta înseamnă un stat democratic european – un stat în care omul contează și este pe primul loc. Tu contezi, familia ta contează. Dorințele tale contează. Când ai altă opinie contează. Reușitele tale contează.

Vreau ca fiecare cetățean să știe: ne mândrim cu voi. Ne mândrim cu fiecare copil și tânăr care învață și are curajul să-și urmeze visul. Cu fiecare om care muncește onest sau contribuie pe altă cale la binele comun. Astfel, cu toții punem umărul la dezvoltarea și prosperarea țării. Ne mândrim cu ei, oamenii acestei țări.

Ne mândrim cu Serghei Tarnovschi, Irina Rângaci, Anastasia Nichita, Victor Ciobanu, Denis Vieru, Zalina Marghieva, Cătălin Spânu – ne mândrim cu toți sportivii care se antrenează deseori în condiții vitrege, dar reușesc să ducă faima Moldovei în lume.

Ne mândrim cu Nicolae Secrieru, Valentin Ilco, Alexei Martâniuc, Vlad Varzaru, Nicolae Levineț și Vladimir Melnic – echipa de ingineri care a construit un satelit la Universitatea Tehnică, aici, în țara noastră, și au reușit să-l lanseze pe orbită, punând astfel Moldova pe harta globală a cercetărilor spațiale.

Ne mândrim cu Ivan Schițco, Andrei Macovei, Vladimir Hamițevici, Iulian Baltag, Dragoș Cereș – șahiștii care au ridicat Moldova tocmai pe locul 6 în clasamentul mondial olimpic de șah, pe aceeași poziție cu Statele Unite și India.

Ne mândrim cu Valentina Naforniță, Marcel Lazăr, Adriano Marian, recunoscuți în lume pentru talentul lor, care au inspirația să aducă muzica mai aproape de oameni, prin proiecte cu mii de spectatori.

Moldova se mândrește cu toți oamenii ei: profesori și fermieri, antreprenori și funcționari publici, polițiști și doctori, ingineri și artiști”.

