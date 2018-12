Diaspora, solidară cu cei de acasă și de sărbători: acțiunile caritabile ale moldovenilor din Irlanda, Italia și Anglia

„Am fost contactată de cineva din localitate, care mi-a zis că adună daruri pentru 6 copii cu sindromul Down. Eu eram în acest timp la școală și le-am povestit și foștilor colegi de clasă (din Irlanda, n.r.) despre asta. Colegii au zis că se vor implica și ei și că o să aducă cadouri. Până la urmă, am adunat mai multe daruri, pentru că s-au implicat și familia, și alți prieteni de la școală și de la universitate. Așa, am decis să facem o sărbătoare mai multor persoane de acasă”, spune Mariana Verdeș din Irlanda.