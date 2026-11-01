De la 1 noiembrie, șoferii sunt obligați să circule cu luminile aprinse și pe timp de zi. Ce amenzi riscă

Începând de astăzi, 1 noiembrie, șoferii din R. Moldova sunt obligați să circule cu luminile aprinse inclusiv pe timp de zi. Regula se aplică pe toate drumurile publice, atât în localități, cât și în afara acestora, și va rămâne în vigoare până pe 31 martie 2027.

Potrivit Regulamentului circulației rutiere, șoferii trebuie să folosească lumina de întâlnire, cunoscută drept faza scurtă, sau luminile speciale pentru circulația pe timp de zi (DRL), dacă automobilul este echipat cu acestea.

Măsura este aplicată anual în sezonul rece, când zilele sunt mai scurte, iar ceața, ploile și ninsorile pot reduce vizibilitatea pe drumuri. Scopul este ca automobilele să fie observate mai ușor de ceilalți participanți la trafic și să fie redus riscul producerii accidentelor rutiere.

Șoferii care circulă fără luminile obligatorii riscă amenzi cuprinse între 300 și 450 de lei, potrivit articolului 230 alineatul (4¹) din Codul contravențional. Pentru această abatere poate fi aplicat și un avertisment, iar puncte de penalizare nu sunt prevăzute.

ConducătoriI auto sunt îndemnați să verifice funcționarea sistemului de iluminare înainte de a porni la drum, să adapteze viteza la condițiile meteorologice și să păstreze distanța de siguranță față de celelalte vehicule.

Obligația de a circula cu luminile aprinse pe timp de zi este prevăzută la punctul 34 din Regulamentul circulației rutiere și se aplică anual, între 1 noiembrie și 31 martie.