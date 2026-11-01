Alegătorii din șapte localități sunt așteptați astăzi la urne pentru alegeri locale și un referendum

Cetățenii cu drept de vot din șapte localități ale R. Moldova sunt așteptați astăzi, 1 noiembrie, la urne pentru alegeri locale noi și un referendum local. În cinci localități vor fi aleși primari, într-o localitate va fi desemnată o nouă componență a consiliului local, iar într-o altă localitate cetățenii vor decide dacă susțin exploatarea resurselor minerale utile din intravilan.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), alegeri pentru funcția de primar au loc în satele Cairaclia și Novosiolovca din raionul Taraclia, orașul Costești din raionul Râșcani, satul Hăsnășenii Mari din raionul Drochia și satul Chirsova din UTA Găgăuzia.

În satul Tomai din UTA Găgăuzia, alegătorii vor alege o nouă componență a consiliului local. Tot astăzi, în satul Delacău din raionul Anenii Noi, se desfășoară un referendum local privind exploatarea resurselor minerale utile din perimetrul intravilanului localității.

La vot sunt așteptați peste 18 mii de alegători. Cele 12 secții de votare vor fi deschise între orele 07:00 și 21:00.

Pentru scrutin au fost tipărite 18 251 de buletine de vot, dintre care 5 679 în limba română, 12 010 în limba rusă, 362 în limba bulgară și 200 în limba găgăuză. Procesul electoral va fi monitorizat de 23 de observatori naționali acreditați de CEC.

Alegătorii care nu se pot deplasa la secția de votare din motive de sănătate sau din alte motive temeinice pot solicita votarea cu urna mobilă. În ziua scrutinului, cererile pot fi aprobate de biroul electoral până la ora 14:00, cu prezentarea unui certificat medical.

CEC a decis sâmbătă că alegătorii din cele șapte localități nu vor putea utiliza versiunile digitale ale cărții sau buletinului de identitate generate prin portofelul guvernamental EVO. Pentru identificarea la secțiile de votare vor fi acceptate doar actele de identitate în format fizic.