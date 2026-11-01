LIVE TEXT Ucraina a lovit una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Război în Ucraina, ziua 1712

UPDATE 09:16 O importantă rafinărie de petrol din Rusia, situată în orașul Kstovo, regiunea Nijni Novgorod, a fost vizată de un atac cu drone în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie, potrivit canalelor ucrainene de monitorizare.

Canalele de Telegram Exilenova+ și Supernova+ au publicat informații și imagini video despre atacul asupra rafinăriei NORSI, cunoscută și sub denumirea de Lukoil-Nijegorodorgsintez.

Rafinăria NORSI este a patra cea mai mare rafinărie de petrol din Rusia și al doilea cel mai mare producător de benzină din țară, procesând anual aproximativ 15–17 milioane de tone de țiței. Aceasta produce, de asemenea, bitum, motorină și combustibil pentru aviație, utilizate inclusiv pentru aprovizionarea forțelor armate ruse.

Rafinăria se află la aproximativ 800 de kilometri de frontiera cu Ucraina.

Ucraina a vizat această instalație în repetate rânduri, inclusiv în cadrul unui atac confirmat din 26 august, care a provocat un incendiu de proporții. În urma pagubelor suferite atunci, rafinăria NORSI și-a suspendat activitatea.

De la începutul anului 2026, Ucraina desfășoară o campanie susținută de atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune împotriva infrastructurii energetice rusești. Principalele ținte sunt rafinăriile de petrol și depozitele de combustibil, considerate esențiale pentru susținerea efortului de război al Rusiei.