Ce spune directorul ANSP despre relaxarea restricțiilor: „Oamenii nu au înțeles cât e de grav ceea ce se numește COVID -19”

Vineri, 15 mai, în R. Moldova expiră starea de urgență instituită în legătură cu epidemia de Covid-19, însă numărul cazurile de îmbolnăviri înregistrate în ultimele zile nu indică o încetinire a răspândirii noul coronavirus. Într-un interviu pentru Sănătatea Info, directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) a explicat anti-recordul de îmbolnăviri înregistrat miercuri, 13 mai, și a declarat că de fapt, până acum, „oamenii nu au înțeles cât e de grav ceea ce se numește COVID -19”.

„Există mai multe explicații. În primul rând vorbim de două clustere mari – unul e cel de la Soroca, la Internatul psihoneurologic de la Bădiceni și altul e cel de la un alt internat de la Tighina. La Tighina ieri, dacă nu mă înșală memoria, au fost confirmate 24 de cazuri, iar alaltăieri – 40 și la Bădiceni, ieri – 56 de cazuri.

A doua explicație este că țara noastră e încă în ascendență. Noi n-am atins nici măcar platoul. Se întâmplă exact așa cum am calculat prin ianuarie, că vom atinge apogeul epidemiei la mijlocul lui mai și exact la mijlocul lui mai suntem. Este o evoluție a procesului pe care nu o poate opri nimeni. Este un proces epidemiologic cu particularitățile și regulile lui de dezvoltare.

O altă explicație este că noi ne-am axat pe identificarea și testarea contacților. Uitați-vă la teritoriile care au înregistrat un număr maxim de cazuri și parcă nu ar mai trebui să fie. Să luăm de exemplu, Ștefan Vodă, Căușeni, deci acolo se testează contacții și ei se identifică”, explică Nicolae Furtună pentru sanatateainfo.md.

Tot directorul ANSP susține că, chiar și după expirarea stării de urgență, nu poate fi vorba despre nicio relaxare.

„Nici vorbă de relaxare. Mai trebuie să înțelegem un lucru – Moldova este țara care nu a aplicat cele mai dure restricții, cum s-a întâmplat în țările balcanice, precum Serbia, Muntenegru, Bosnia unde a fost instituită stare de asediu, restricții de circulație la anumite ore sau cum a fost în România, unde se ieșea cu declarație pe propria răspundere. Deci, noi nu am fost atât de duri și categorici. Am mizat pe bunul simț și responsabilitatea fiecăruia, dar asta nu înseamnă că de mâine toată lumea se relaxează și se apucă de făcut frigărui prin pădure. Categoric, nu”, afirmă Furtună.

Furtună susține că, din păcate oamenii nu au înțeles cât e de grav ceea ce se numește COVID-19.

„Dacă am fi auziți… Uitați-vă ce s-a întâmplat pe 9 mai. Este un lucru la care eu nu m-am așteptat. Din păcate oamenii nu au înțeles cât e de grav ceea ce se numește COVID-19 și îndemnul nostru de a sta acasă izolați, ne-a ajutat să întindem în timp evoluția infecției și să nu admitem izbucniri.

Focarele care s-au produs până acum au avut un caracter sporadic, zonal. A fost Ștefan Vodă, apoi Soroca. Au prins să se liniștească lucrurile, au fost izbucniri la Fălești și Glodeni. Apoi s-a liniștit situația și aici și au început izbucnirile la Cahul și Edineț.

Adică situația oricum a fost sub control, deci nu s-a admis în Moldova arderea masivă. Și noi asta am vrut, să mai ținem situația sub control. Chiar dacă scoatem cele 80 de cazuri de ieri, pentru că sunt concentrate în două instituție, oricum ceea ce avem în afara lor e mult. Și acesta este impactul Paștelui Blajinilor, 1 mai, iar săptămâna viitoare vom avea impactul zilei de 9 mai.

De aici se vede și rata de contagiozitate. Când coeficientul era de 1,2-1,3, numărul de cazuri era sub sută. Cum acest coeficient se ridică la 2,2, numărul de cazuri se ridică la 200 sau depășește această cifră. Adică procesul epidemic, comportamentul virusului nu le schimbă politicul. Virusul pur și simplu își face treaba. Și atunci când noi nu suntem prudenți, nu suntem sensibili la recomandări”, a mai declarat directorul ANSP.

Sursa: sanatateainfo.md.