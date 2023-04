Au achitat apartamentul dar riscă să rămână fără bani și fără casă, după ce compania de construcții a intrat în proces de insolvabilitate

Mai mulți proprietari de apartamente așteaptă de câțiva ani să li se permită accesul în bunurile procurate în blocul amplasat pe strada Nicolae Titulescu, 4a, din Chișinău, care urma să fie dat în exploatare încă în iunie 2020. La începutul anului 2020, blocul era aproape gata și unele familii și-au vândut locuințele existente pentru a achiziționa un apartament nou în acest complex.

Tudor Dogaru a cumpărat în martie 2020 apartament în blocul de pe str. Nicolae Titulescu, 4a, care dintr-un bloc vechi cu 4 etaje a fost reconstruit într-un bloc nou cu 13 etaje, și a cărui construcție ar fi trebuit să se finiseze în iunie 2020. Vânzătorul „Elinartproiect” SRL a încasat banii pentru apartament, dar potrivit cumpărătorului ar fi tergiversat înregistrarea contractului la notar conform Legislației în vigoare.

În octombrie 2022, compania „Elinartproiect” SRL a intrat în proces de insolvabilitate, iar Tudor Dogaru care a achitat 95% din valoarea apartamentului și deține Contract de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construcție neînregistrat la notar și Agenția Servicii Publice (ASP) este în situația de a-și căuta dreptatea în instanțele judecătorești.

Tudor Dogaru consideră că „în spatele procesului de insolvabilitate se află scheme de escrocherie și evaziune fiscală bine puse la punct în care sunt implicate persoane și companii private, dar și instituțiile statului”.

În pofida noilor reglementări legislative întroduse în anul 2019 pentru a proteja cetățenii care procură apartamente în blocurile în construcție, oamenii continuă să fie prejudiciați de companiile de construcție.

Tudor Dogaru: Ar fi trebuit să intrăm în apartament pe 30 iunie 2020

„Am procurat apartamentul pe 18 martie 2020 și am achitat 95% din valoarea apartamentului. La 30 iunie 2020 ar fi trebuit să intrăm în apartamentul gata. Lucrările sunt stopate. Firmele dau vina una pe alta sau motivează că nu sunt sumele achitate integral de toți și din această cauză nu pot finisa lucrările. Banii i-am achitat lui Ion Hanganu care este administratorul și fondatorul companiilor „Elinartproiect” SRL și „Art Urban Grup” SRL. M-am dus să închei contract cu „Art Urban Grup”, constructorul blocului , dar după ce au încasat banii mi-au eliberat bon fiscal și au făcut contractul pe „Elinartproiect” SRL.

Nu am primit apartamentul deoarece ei intenționat au intrat în insolvabilitate cu un alt aferist de-al lor, Nicolae Bostan și Tatiana Bostan. Nicolae Bostan, administrator „Compromis” și membru al Uniunii Administratorilor Autorizați a influențat ca soția sa, Tatiana Bostan să fie administrator autorizat al companiei „Elinartproiect” SRL”, a declarat Tudor Dogaru pentru Ziarul de Gardă.

Contractul de Vânzare-Cumpărare a imobilului în construcție nu a fost înregistrat la notar și la Agenția Servicii Publice conform legislației în vigoare, deoarece „era pe timp de pandemie și nu lucra nimeni. Toată lumea lucra pe ascuns câteva ore. Notarii nu lucrau”, declară Tudor Dogaru.

„Când i-am sunat să mergem și să înregistrăm Contractul la notar și Cadastru mi s-a spus că au mai făcut careva lucrări și au dat documentele la reînnoire și nu putem face înregistrarea la notar și ASP pentru că documentele nu sunt încă în regulă. Din iunie 2020 și până în octombrie 2022 ne-au tot spus „iaca luna viitoare” până am fost anunțați că firma a intrat în proces de insolvabilitate. Când am validat creanța, cei de la „Elinartproiect” mi-au spus că ei nu știu nimic și deja totul voi afla în instanța de judecată”, a conchis Dogaru.

Blocul din str. Titulescu 4A conform proiectului / Facebook.ArtUrbanGroup

Potrivit lui Tudor Dogaru, unor proprietari de locuințe, care au reușit să-și înregistreze Contractele de Vânzare-Cumpărare la notar și ASP, li s-au înregistrat datorii mai mari față de Elinartproiect, deoarece compania nu ar fi reflectat incasările în contabilitate.

„Unii proprietari au reușit să înregistreze Contractele de Vânzare-Cumpărare a Imobilului în Construcție la notar și ASP, dar problema multora este deja alta. De exemplu, unii au achitat companiei 50 de mii de euro, dar au indicat în Contract 20 de mii de euro. Acum că au intrat în insolvență ei recunosc doar 20 de mii de euro indicați în contract. Sunt oameni care au dat 50 de mii de euro pentru apartament, plus 20-30 de mii de euro ca să primească apartamentul cu reparație și nu au dovada acestor achitări”, spune Dogaru.

„Administratoarea solicită acum bani de la noi ca să dea casa în exploatare, dar o să dea banii firmei „Compromis” SRL, a cărui administrator este Nicolae Bostan (soțul Tatianei Bostan) ca să închidă datoria. Toate bunurile de pe „Elinartproiect” SRL au fost trecute pe „Art Urban Group” SRL. Aici sunt încălcări și intențiile lor. Am cunoștințe procurori și mi-au spus că aici este escrocherie și evaziune fiscală, cu implicarea celor de la Primărie și de la Fisc. Că sunt toți într-o mână. Oficial încă nu m-am adresat la Procuratură”, a menționat Tudor Dogaru.

Avocatul: Riscă să rămână fără apartament și fără bani

Avocatul lui Tudor Dogaru, Iulian Timotin a declarat pentru ZdG că clientul său riscă să rămână atât fără apartament cât și fără bani, dacă nu vor obține înregistrarea Contractului de Vânzare-Cumpărare prin instanța de judecată.

„A fost publicată informația că „Elinartproiect” SRL este în proces de insolvabilitate. Achitarea lui Tudor Dogaru este înregistrată legal. El deține bonurile fiscale, dar în procesul de insolvabilitate are gradul 5, ceea ce semnifică că Tudor Dogaru nu primește apartament, dar va primi banii, dacă ei o să fie. Având în vedere că firma este în proces de insolvabilitate – bani nu sunt.

Este o altă strategie prin care, în instanța civilă pornim alte procese împotriva companiei ca să încercăm să obținem înregistrarea contractului respectiv prin instanța de judecată. Altfel, este un risc mare. Persoanele care au înregistrate Contractele de vânzare-cumpărare la notar primesc apartament garantat”, a declarat Iulian Timotin, avocatul lui Tudor Dogaru.

Deținătorii de apartamente solicită să fie numit un alt administrator al insolvabilității

Potrivit Hotărârii eliberate de judecătoarea Mariana Fondos-Fraţman din 3 octombrie 2022, cererile privind intentarea procesului de insolvabilitate față de SRL „Elinartproiect” au fost depuse de către Nicolae Bostan, administratorul „Compromis” SRL și de către administratorii companiilor „Termounivers Grup” SRL și „Cafeda” SRL, iar administrator al insolvabilității a fost numită Tatiana Bostan (soția lui Nicolae Bostan). Deținătorii de apartamente din Titulescu 4a cred că legătura dintre Nicolae Bostan și Tatiana Bostan reprezintă un conflict de interese care i-ar putea prejudicia. Unii dintre ei declară că au depus plângere la Ministerul Justiției și au solicitat totodată să fie numit un alt administrator al insolvabilității, îndemnându-i și pe ceilalți să le urmeze exemplul, potrivit mesajelor din grupul de viber a proprietarilor de apartamente.

„Dragi locatari mergeți fiecare în parte la Ministerul Justiției, Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați și depuneți o plângere pe administrator și de solicitat să o schimbăm pe administratoarea Bostan Tatiana. Așa cum am făcut-o eu. Hoții nu au de gând să facă ceva pentru a termina casa și să se lămurească cu oameni”, se arată într-unul din mesaje.

„Administratorul insolvabilității în virtutea principiului confidențialității și al imparțialității, nu se poate expune”

Contactată de Ziarul de Gardă, Tatiana Bostan, administratoare a insolvabilităţii „Elinartproiect” SRL, a declarat că „dosarul de insolvabilitate „Elinartproiect” SRL se află pe rolul instanței de judecată spre examinare”.

„Administratorul insolvabilității în virtutea principiului confidențialității și al imparțialității, nu se poate expune pe marginea chestiunilor deduse judecății înafara ședințelor. Din considerentele nominalizate întrebările care va suscită interesul pot fi adresate părților procesului și anume debitorului și/sau creditorilor”, a menționat Tatiana Bostan.

Nicolae Bostan, administratorul care a depus cererea de intentare a procesului de insolvabilitate în cazul Elinartproiect nu răspunde la apelurile și mesajele reporterilor ZdG.

Inițial, administratorul „ElinartProiect” SRL, Igor Hanganu a spus că ne va da o declarație peste o săptămână, apoi a zis că ne dă un răspuns în scris, iar în cele din urmă nu ne-a mai răspuns la apeluri și mesaje. Compania „ElinartProiect” SRL a fost deschisă în 2010, iar Igor Hanganu, conform informațiilor publice, figurează drept singurul proprietar al companiei.

Am vândut apartamentul în care locuiam ca să-l achit pe cel de pe strada Titulescu 4a. Din iunie 2020 – nu avem casă

Ziarul de Gardă a vorbit și cu alți proprietari de apartamente din blocul de pe strada Titulescu 4a.

„Situația este critică. Ne-au dus în eroare, ne-au mințit de la o lună la alta că ne dau apartamentul. Am vândut apartamentul în care locuiam ca să-l achit pe cel de pe strada Titulescu 4a. Din iunie 2020 – nu avem casă. Nu avem viză de reședință. Stăm la rude. Ei ne-au amânat de la o lună la alta și au trecut trei ani deja. Am 55 de ani, am probleme de sănătate și umblu în baston după ei”, a declarat Galina pentru ZdG.

Când am procurat apartamentul în 2020 – blocul era gata. Nu înțelegem de ce nu ne dau cheile

„Înțeleg că banii s-au furat. Ei au avut profit la vânzarea apartamentelor. Am achitat în ianuarie 2020 pentru apartament cu reparație „la cheie”. Am vândut un apartament mare și am procurat două apartamente mici: pentru mine și fiica care are familie și copii. Am 66 de ani, sunt invalidă. Nu am o viață de trăit înainte. Am fost de zeci de ori în biroul companiei să îi rog să ne dea apartamentul. Suntem într-o situație groaznică.

Acolo nereguli sunt multe: bani furați, ascunși. Nu toți proprietarii sunt înregistrați la notar și Cadastru. Am înțeles că li s-a făcut un control de la Serviciul Fiscal. Am vrea să știm care sunt rezultatele controlului.

Când am procurat apartamentul în 2020 – blocul era gata. Nu înțelegem de ce nu ne dau cheile. Nu înțelegem ce se întâmplă. Din 2020 nu s-au mai făcut lucrări nici în apartament, nici în bloc. Să ne dea cheile și noi facem mai departe ce este necesar. Ne-au promis că duc construcția până la capăt. Apa, gazul, lumina și scările – atât trebuie să mai facă. Nu au pus cazanele și caloriferele, dar suntem gata să ni le punem singuri”, a declarat indignată Ana, pentru ZdG.

Blocul din str. Titulescu 4A în iunie 2020 / Facebook.ArtUrbanGroup

„Noi intuim că toată schema este premeditată”

Eugen a procurat apartamentul în vara anului 2020 iar Contractul de Vânzare-Cumpărare l-a înregistrat la Notar și ASP.

„Ni s-a spus că la sfârșitul anului blocul va fi dat în exploatare. „Elinartproiect” SRL au contabilitate dublă. În contractul notarial a fost indicată o sumă. Inițial noi am semnat un Contract intern și nu ni s-a spus că vor fi diferențe și că nu va fi eliberat bon fiscal pentru toată suma. Sunt niște scheme care se practică. Noi intuim că toată schema este premeditată. Ne țin ca într-o capcană: ori ne mai dați bani, ori dacă plecați nu mai vedeți nici acei bani pe care i-ați achitat.

Dreptul de proprietate asupra apartamentului este cu grevare, nu este de 100 %. Atât timp cât nu este actul de Predare-Primire, noi nu putem opera cu acest bun imobil. Mai mult ca atât, nu avem nici acces. Dacă ar fi fost totul în regulă, ne-ar fi transmis Actul de recepție finală, apoi Actul de Predare-Primire a apartamentelor și am fi mers la Cadastru și am fi fost proprietar 100%. Cred că firma și-a făcut o schemă ca să facă supra-profituri. Noi suntem în pierdere. Acum și reparația apartamentului ne-ar costa de 3,4 ori mai scump.

Ar fi bine să se descrie schema aceasta de escrocherie. Firma a creat artificial insolvabilitate și în acest timp pun toată responsabilitatea și datoriile pe coparteneri, adică pe cei care au făcut investiții”, a spus Eugen.

„Cea mai bună investiție – într-o locuință sigură, confortabilă, la un preț potrivit” – era sloganul campaniei de promovare a complexului locativ „Titulescu 4A”.

Potrivit informațiilor oficiale publice, Igor Hanganu, fondatorul companiei „Elinartproiect” SRL, este și fondator al companiilor „Art Urban Group”SRL (100%), „Staharo Invest” SRL (100%), „Azarin Cons” SRL (100%), „I. H. Textil” SRL (100%).

Până la 1 martie 2019, construcția spațiului locativ din mijloacele cetățenilor se efectua prin semnarea unui contract de investiție în construcții între cetățean – investitor și antreprenor/compania de construcție, și nu exista o reglementare expresă a acestor tipuri de contracte. Începând cu 1 martie 2019, din Codul Civil a fost eliminată noțiunea de „contract de investiții în construcții” și a fost introdusă noțiunea de „contract de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construcție”. Conform noilor modificări Cumpărătorul semnează Contractul la notar și îl înregistrează la ASP.