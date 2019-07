Viorel Melnic renunță la mandatul de deputat: „nu mai văd necesitatea de a fi prezent în acest Parlament”

Deputatul independent Viorel Melnic și-a depus astăzi, 17 iulie, mandatul de parlamentar. Se întâmplă la o oră după ce plecarea lui Melnic din Parlament a fost anticipată de liderul PN, Renato Usatîi.

„Viorel Melnic a depus astăzi mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova”, este menționat într-un comunicat publicat pe site-ul Parlamentului.

Prin intermediul unui video publicat pe pagina sa de Facebook, Renato Usatîi a declarat astăzi că Viorel Melnic, numele căruia figurează în Raportul Kroll și care ar fi vizat în dosarul furtului din sistemul bancar, ar fi fost „speriat” de un „înalt demnitar de stat”. Potrivit lui Usatîi, lui Melnic i s-a propus să plece în liniște și să renunțe la mandatul de deputat, pentru ca „să nu fie rupt în bucăți, alături de alți participanți la furtul miliardului”.

Potrivit lui Usatîi, ar urma să renunțe la mandate încă cîțiva deputați, printre care independentul Alexandr Oleinic, ales, de asemenea, în regiunea transnistreană. Scopul acestor mișcări susține Usatîi, ar fi organizarea alegerilor parlamentare anticipate în 6-7 circumscripții uninominale și obținerea de către PSRM și Blocul ACUM a unei majorități constituționale pentru a anula alegerea directă a președintelui țării.

Viorel Melnic a fost ales deputat în Parlament în circumscripția uninominală nr. 48, deschisă pentru cetățenii din regiunea transnistreană.

În informația prezentată la CEC în campania electorală, Viorel Melnic indica că activează în calitate de conferențiar universitar la Universitatea Agrară.

Viorel Melnic a fost conducătorul AO „Pentru Orhei”. În 2006, devine viceministru al Economiei, iar în anii 2008-2009, a fost şef al Serviciului Vamal al R. Moldova. Până în anul 2015 a făcut parte din Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, condus pe atunci de Igor Dodon.

Fostul director al Serviciului Vamal a fost exclus din organele de conducere ale Partidului Socialiştilor din Republica Moldova, după ce Igor Dodon a aflat despre implicarea lui Melnic în schemele frauduloase de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. La începutul anului 2016 Melnic a fost numit în funcția de consilier pe principii obștești pentru probleme economice, al primarului Ilan Șor.

Potrivit portalului anticorupție.md, Melnic a fost președinte al Consiliului de Administrație al băncii Unibank. Numele lui a apărut şi în raportul companiei Kroll, care investighează furtul miliardului din sistemul bancar moldovenesc. Melnic este vizat drept posibil complice la „Jaful secolului”, în calitate de acționar și președinte al consiliului de administrație al Unibank. El a declarat, însă, pentru Rise Moldova, că a ieșit din bordul instituției financiare „înainte de scandalul Kroll”.