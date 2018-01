Pavel Filip în fața miniștrilor desemnați de PDM: Vom încerca să ne ținem departe de campania electorală

Înainte de prima ședință a Guvernului din acest an, premierul Pavel Filip i-a felicitat pe noii membri a Executivului și le-a dorit succes în activitate. Totodată Pavel Filip i-a atenționat că în 2018 vor trebuie să muncească cu o intensitate deosebită pentru a realiza reformele programate pentru anul electoral 2018. Premierul democrat le-a spus miniștrilor desemnați, de alianța de guvernare condusă de PDM în frunte cu Vladimir Plahotniuc, că unica lor politică la Guvern va fi „politica de bună guvernare”, și că se vor ține „departe de campania electorală”.

„Cu toții ne urăm succes în acest an, an în care va treui să muncim cu o intensitate deosebită și atunci, sunt sigur că agenda noastră de reforme, care este una foarte ambițioasă pentru anul 2018, va fi realizată. Vreau să repet un lucru pe care l-am spus și atunci când a fost procedura de depunere a jurământului: anul acesta, un an electoral, vom încerca să ne ținem mai departe de campania electorală și unica politică pe care trebuie să o facem noi, aici, la Guvern, trebuie să fie politica de bună guvernare. Aceasta așteaptă oamenii de la noi și sunt absolut sigur că această echipă, reînnoită, este una mai puternică, astfel încât să putem face față provocărilor, să putem realiza obiectivele noastre”, a declarat premeirul FIlip în fața miniștrilor.