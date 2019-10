Pavel Filip, despre cheltuielele Partidului Democrat: „Nu mai sunt aceleași sponsorizări care erau un an în urmă”

În ultimele luni, de când Partidul Democrat și-a anunțat retragerea de la guvernare, formaţiunea a redus din cheltuielile pe care și le permitea anterior. Acum, potrivit lui Pavel Filip, cheltuielile lunare ale partidului sunt de aproximativ jumătate de milion de lei lunar. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la TV8.

„Este o problemă pentru că dincolo de ce se întâmplă în organizaţiile teritoriale, dincolo de alegerile locale, în interiorul partidului mai există şi problema financiară. Nu mai sunt aceleași sponsorizări care erau un an în urmă, nu murim de foame, dar cheltuim atâta cât avem… acum cheltuielile sunt în jurul de 500-600 de mii de lei lunar”, a susţinut Filip în cadrul emisiunii.

Întrebat dacă cunoaşte unde se află Vlad Plahotniuc, când se va intoarce în ţară sau dacă comunică sau nu cu acesta, fostul premier, susţine că Plahotniuc l-a telefonat de două ori în perioada de când acesta şi-a depus mandatul de deputat şi a părăsit partidul.

„În acea perioadă am vorbit de două ori cu el, când a părăsit partidul şi când şi-a depus mandatul de deputat. M-a telefonat el şi am discutat, apoi m-a telefonat şi am discutat încă o dată”, a declarat Filip.