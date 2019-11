LIVE/ Candidatul PSRM la șefia capitalei: „Am votat ca schimbările să vină cât de curând posibil, din prima zi…”

Candidatul pentru funcția de primar al capitalei, Ion Ceban îți exercită dreptul al vot, în contextul turului II al alegerilor locale generale. Acesta a declarat pentru presă că votul lui este pentru schimbări cât mai rapide în Chișinău și suburbii.

„Eu am votat pentru un viitor mai bun pentru oraș și suburbii. Am votat ca aceste schimbări să vină cât de curând posibil, din prima zi când voi intra… Nu am voie să fac agitație. Am votat pentru drumuri mai bune, pentru lacuri curățate, să nu existe miros neplăcut în capitală, pentru o capitală administrată profesionist și eu știu că acest lucru este posibil”, a spus Ceban.