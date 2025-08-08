LIVE TEXT Zelenski a discutat cu Donald Tusk despre eforturile comune pentru a ajunge la pace și sprijinul pentru Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1262

UPDATE 14:35 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și prim-ministrul polonez Donald Tusk au discutat despre eforturile de pace, producția comună de apărare, sprijinul pentru ucraineni și discuțiile privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, scrie Ukrinform.

Zelenski a declarat că l-a informat pe Tusk despre convorbirea telefonică pe care a avut-o cu președintele american Donald Trump și colegii europeni.

„Am discutat opțiunile diplomatice disponibile și am convenit să ne coordonăm și să lucrăm împreună pentru interesele noastre europene comune. Ucraina, Polonia și alte țări europene au nevoie de baze solide pentru securitatea și independența lor. O pace fiabilă este esențială pentru toți și sunt recunoscător pentru disponibilitatea de a ajuta pe această cale”, a declarat Zelenski.

El a adăugat că ambele părți au discutat anumite modificări de reglementare din Polonia care au afectat studenții ucraineni și candidații la universitățile poloneze.

„În timpul unui astfel de război, orice dificultăți pentru copii și studenți sunt resimțite deosebit de dureros. I-am cerut lui Donald să ia în considerare această situație și să ajute tinerii ucraineni”, a spus Zelenski.

UPDATE 11:02 Cel puțin trei civili au fost uciși și 19 sunt fost răniți în urma atacurilor Rusiei din Ucraina din ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale pe 8 august, scrie Kyiv Independent.

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, forțele ruse au lansat peste noapte 108 drone de atac de tip Shahed, drone momeală și drone kamikaze cu rachete.

Apărarea aeriană a Ucrainei a doborât 82 de drone, în timp ce 26 au lovit 10 locații. Resturi de la dronele interceptate au căzut în alte opt zone, potrivit comunicatului.

În regiunea Zaporijiia, doi civili au fost uciși în timp ce forțele ruse au efectuat atacuri asupra a 14 orașe și sate, a declarat guvernatorul Ivan Fedorov.

În regiunea Donețk, 10 civili au fost răniți în timpul atacurilor rusești, a declarat guvernatorul Vadim Filashkin.

Cinci persoane au fost rănite în regiunea Harkiv, potrivit guvernatorului Oleh Siniehubov.

O persoană a fost ucisă și o alta rănită în regiunea Herson, unde atacurile rusești au avariat trei clădiri civile și 15 case, a declarat guvernatorul Oleksandr Prokudin. Țintele au inclus atât infrastructura socială, cât și zonele rezidențiale.

Sursa citată scrie că atacurile au loc în contextul în care Moscova își continuă refuzul de a accepta un armistițiu necondiționat și își intensifică dependența de drone și muniții propulsate de rachete pentru a viza infrastructura civilă ucraineană.

UPDATE 9:33 Cel puțin 21700 de civili, inclusiv 115 copii, rămân în zonele de luptă active din regiunea Donețk, a declarat Dmitro Petlin, șeful Departamentului de Protecție Civilă, Mobilizare și Apărare al administrației militare din regiunea Donețk, în cadrul unei conferințe online din 7 august, scrie Kyiv Independent. Majoritatea copiilor se află în comunitatea teritorială urbană Liman, potrivit lui Petlin.

Sursa citată precizează că Ucraina a menținut în mare parte o postură defensivă în est, pe măsură ce ofensiva de vară a Rusiei își continuă avansul constant.

Potrivit oficialului, un total de peste 1,2 milioane de civili au fost evacuați din reședințele lor permanente din teritoriul controlat de Ucraina, regiunea Donețk. Printre aceștia se numără aproximativ 194 de mii de copii și 47 de mii de persoane cu dizabilități.

8:09 Războiul din Ucraina, declanşat de invazia rusă la scară largă din februarie 2022, nu dă semne de încetare. În estul Ucrainei, Rusia îşi continuă avansul său sângeros şi istovitor. Atacuri aeriene mortale au loc în fiecare noapte în toată ţara, în timp ce rafinăriile şi instalaţiile energetice ale Rusiei sunt atacate în mod regulat de dronele Kievului. În acest context, Kremlinul a confirmat că este în plan o întâlnire între Donald Trump şi Vladimir Putin, care ar urma să aibă loc în curând, scrie BBC.

„Sunt aici pentru a pune capăt (războiului)”, a declarat miercuri, 6 august, liderul american.

Cele trei runde de negocieri dintre Rusia şi Ucraina, organizate la iniţiativa sa între mai şi iulie, nu au reuşit să apropie cele două părţi de pace, iar Trump speră probabil că, luând situaţia în propriile mâini, va putea în cele din urmă să obţină un armistiţiu. Însă prăpastia dintre Kiev şi Moscova este atât de mare, încât ar putea fi dificil de a o depăşi chiar şi în urma unor negocieri mediate de însuşi Trump, notează BBC.

Într-un memorandum prezentat ucrainienilor de Rusia în iunie, Moscova a prezentat cererile sale maximaliste pentru o „soluţionare definitivă” a conflictului. Acestea includ recunoaşterea suveranităţii Rusiei asupra regiunilor ucrainene Crimeea, Doneţk, Luhansk, Zaporojie şi Herson, precum şi acceptarea de către Ucraina a demilitarizării, neutralităţii, neimplicării militare străine, plus organizarea de noi alegeri.

„Partea rusă poate prezenta acest lucru în zeci de moduri diferite, creând impresia că Moscova este deschisă la concesii şi negocieri serioase”, a scris analistul politic rus Tatiana Stanovaia. „Dar poziţia de bază rămâne neschimbată: Rusia vrea ca Kievul să se predea”, a punctat aceasta.

