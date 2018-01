(Galerie Foto) Noii miniștri au depus jurământul de învestire

Noii miniștri desemnați au depus jurământul de învestire. Decretele au fost semnate de șeful Legislativului, Andrian Candu, care a exercitat temporar interimatul funcției de președinte al țării.

Curtea Constituțională a constatat circumstanțele care justifică interimatul funcției de președinte al R. Moldova pentru remanierea guvernamentală la 2 ianuarie 2018.

Amintim că la 21 decembrie 2017, Dodon, la solicitarea premierului Pavel Filip, a semnat decretele prin care au fost demiși din funcții cinci miniștri și un vicepremier: Stela Grigoraș, Andrei Galbur, Vasile Bâtca, Vladimir Cebotari, Octavian Calmâc şi Gheorghe Bălan.

Aceștia fiind înlocuiți cu Svetlana Cebotari – Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Alexandru Tănase – Ministerul Justiției, Liviu Volconovici – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Tudor Ulianovschi – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Chiril Gaburici – Ministerul Economiei și Infrastructurii, Cristina Lesnic – vicepremier pentru Reintergrare și Iurie Leancă – vicepremier pentru Integrare Europeană.

După depunerea jurământulu, premierul Filip a venit cu un mesaj de felicitare și încurajare a noilor miniștri: „Începem un an nou cu o nouă formulă guvernamentală. Este un pas care se încadrează în acel lanț de reforme pe care l-am pornit. Nu va fi un an simplu, în special, pentru că este un an electoral. Îmi exprim încrederea că veți munci eficient și sunt sigur că ne vom ține departe de polemici și ne vom concentra mai mult pe lucrurile pe care trebuie să le facă un executiv și să fim mai aproape de oameni și să încercăm să venim cu soluții. Cu toate că nu aveți mult timp la dispoziție pentru a vă acomoda, aveți practica necesară pentru a reuși. La finalul acestui an vreau să putem sta în fața cetățenilor R. Moldova și să le putem spune că am făcut totul ca să ce ne-a stat în puteri”.