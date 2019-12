Fostul premier al R. Moldova, Vlad Filat, explică cum a fost eliberat, dar şi care sunt planurile sale de viitor

Fostul premier al R. Moldova, Vlad Filat, consideră că eliberarea sa are la bază norma legală și că factorul politic nu ar avea nicio implicație în decizia instanței de judecată. Totodată, acesta a spuns care sunt planurile sale de viitor. Declarațiile au fost făcută în cadrul unui interviu pentru Tribuna.

„Conform prevederilor legale, deţinutul care întruneşte condiţiile legii şi ispăşeşte o pedeapsă de două treimi din termenul stabilit, are dreptul la liberare condiţionată. Lucru care s-a respectat întocmai în cazul meu. Vreau să explic cum. Calculul care a fost prezentat public, precum că am fost condamnat la 9 ani, iar 4 ani nu reprezintă două treimi din termen, este, cel puţin, speculativ. Având în vedere decizia CEDO, eu m-am adresat în instanţele naţionale, care au redus termenul de 9 ani cu 709 zile. Dacă faci un calcul matematic simplu, conform procedurilor legale, suma între patru ani şi ceva plus 709 zile reprezintă mai mult decât două treimi din termen. Nu vreau să cred că lucrul acesta nu se explică sau nu se vorbeşte, pornind de la reavoinţă”, potrivit lui Filat.