DOC/ Cheltuielile PSRM în șase luni, cât bugetul pentru trei ani al localității Sadova

Cheltuielile timp de șase luni ale PSRM, 7,8 milioane de lei, sunt, spre exemplu, de trei ori mai mari decât banii alocați din bugetul de stat în 2019 pentru Sadova, localitatea de baștină a liderului neoficial al formațiunii, președintele Igor Dodon. În jumătate an, bugetul total a partidului a constituit însă 9,5 milioane de lei.

Cinci milioane de lei socialiștii îi aveau în cont la 1 ianuarie 2019 de anul trecut, iar în șase luni au încasat de la bugetul de stat subvenții de 3,7 milioane de lei și cotizații de membru de partid în valoare de 700 de mii de lei.

Banii, socialiștii i-au cheltuit în modul următor: aproape un milion de lei a mers pentru întreținerea sediilor, 653 de mii de lei a constituit remunerarea angajaților, iar pentru presă și publicitate au fost investiţi 841 de mii de lei. Cheltuieli importante s-au făcut și pentru telecomunicații, 242 de mii de lei.

Cinci milioane de lei PSRM a transferat din bugetul partidului pe contul electoral deschis în campania pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

La 11 iulie, atunci când a depus Raportul financiar la CEC, PSRM avea în cont 1,6 milioane de lei.

La 11 iunie 2019, Procuratura Generală a anunțat că a inițiat un proces penal în care elucidează eventuala finanțare ilegală din exterior a Partidului Socialiștilor din R. Moldova.

Comunicatul Procuraturii Generale a fost publicat la câteva zile după ce presa PDM a postat un material video în care Igor Dodon și Vlad Plahotniuc discută, la sediul din str. Bulgară a democraților, despre formarea unei coaliții de guvernare.

Într-un fragment video, trunchiat din discuția integrală, Igor Dodon vorbește despre faptul că PSRM ar fi sponsorizat din Federațai Rusă.

Reprezentanții Partidului Democrat au declarat că Dodon spune în video că PSRM a fost finanțat, până în luna aprilie 2019 de către Federația Rusă, cu sume de aproape un milion de USD pe lună.