Voința politică, împotriva lui Harunjen. Parlamentul se întrunește în ședință pentru a-l „demite”

Plenul Parlamentului se întruneșteastăzi, 9 iulie, în ședință pentru a demara procedura de „înlăturare” a lui Eduard Harunjen de la șefia Procuraturii Generale (PG). Acest lucru nu se va face prin demitere, ci prin constatarea încălcărilor admise la numirea acestuia în funcție.

Subiectul referitor la „Proiectul de hotărîre cu privire la constatarea neîntrunirii condițiilor de numire în funcția de Procuror General a lui Eduard Harunjen”, este unicul de pe ordinea de zi. Inițiativa este semnată de deputații Sergiu Litvinenco, Vladimir Țurcan, Igor Grosu și Vasile Bolea.

Se întâmplă după ce ieri, 8 iulie, Igor Dodon a anticipat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, convocarea Parlamentului pentru a iniția procedura de demitere a lui Eduard Harunjen, iar vicepreședintele Legislativului, Alexandr Slusari, a declarat că juriștii caută „formule” pentru a-l înlătura din funcție.