(Video) Martora bătăii din centrul capitalei vine cu detalii noi: „Paza s-a implicat, dar a văzut că nu poate face nimic și s-a dat la o parte”

O tânără care a fost, în noaptea de 18 spre 19 mai în clubul de noapte în care a început conflictul dintre Serghei Bejenari și mai mulți sportivi oferă noi detalii despre bătaia dintre cele două tabere, care a dus la decesul lui Serghei, pe 25 mai, pe patul de spital. Aceasta a fost la înmormântarea lui Serghei, care a avut loc marți, 29 mai, la Orhei.

„Am intrat la discoteca Edgo pe la 12. Am stat, ne-am distrat. La un moment dat, o prietenă de-a noastră e ieșit la fumat. În momentul acela, Ignat a ieșit și i-a spus ceva care a deranjat-o. Prietenul lui Sergiu s-a apropiat de ea ca să-i ia apărarea. Cei doi nu s-au înțeles și s-a iscat o bătaie. Eu la prima bătaie nu am fost prezentă. Apoi ne-am așezat înapoi la masă, totul a fost bine. După o oră și jumătate, a intrat Ignat, din nou. S-a schimbat și probabil a venit acolo deja cu intenție. Am văzut apoi cum prietenul lui Sergiu și Sergiu ies afară. Apoi am ieșit și eu…. Personal am văzut cum Ignat i-a dat primul pumn prietenului lui Sergiu. Acela a căzut jos, după care s-a băgat și Sergiu. S-a iscat o bătaie mare, în care Sergiu a căzut jos. Ei erau mai mulți, 6-7. Eu l-am văzut doar pe Ignat cum lovea ci picioarele, în cap, abdomen și alte părți ale corpului…. Pe Pârgaru nu l-am văzut în bătaie….”, a spus aceasta. Pentru că îi este frică pentru securitatea ei, tânăra a rugat presa să nu o filmeze și să-i modifice vocea.

„Da, l-au bătut mai mulți. Când era jos, erau vreo 3-4 persoane deasupra lui… Paza s-a implicat, dar a văzut că nu poate face nimic și s-a dat la o parte. Paza pur și simplu a încercar să-i despartă, au văzut că nu este folos și s-au dat mai departe. Poliția a venit în vreo 20 de minute, iar ambulanța încă mai greu… Până a-l transporta la spital, Sergiu era deja în comă.”



Un bărbat de 30 de ani a decedat în dimineața zilei de 25 mai la Spitalul de Urgență din capitală după ce o săptămână mai devreme a fost bătut crunt în fața unui club de noapte și a unui centru comercial din centrul Chișinăului. Incidentul s-a întâmplat în noaptea de 18 spre 19 mai, în fața clubului de noapte „Edgo Night Club”, acolo unde, Sergiu, bărbatul în vârstă de 30 de ani, se distra cu mai mulți tineri la ziua de naștere a unui prieten.

După un conflict, care, potrivit martorilor, ar fi pornit după ce unul dintre prietenii lui Sergiu ar fi încercat să ia apărarea unei domnișoare aborbadă de sportivul Aurel Ignat, în fața clubului de noapte s-a iscat o bătaie. Ignat ar fi fost însoțit de alți opt-nouă prieteni, inclusiv Mihai Pârgaru. Potrivit unui martor ocular, Ignat ar fi fost cel care i-a aplicat tânărului lovituri cu picioarele, inclusiv în cap.

Bărbatul a fost transportat în stare gravă, cu multiple lovituri în cap, la Spitalul de Urgență din Chișinău. În aceeași dimineață, bărbatul a suferit o intervenție chirurgicală de urgență pentru excluderea hematomolui facial și a fost internat în secția de reanimare. După o săptămână, timp în care s-a aflat în comă, bărbatul a decedat.

Bărbatul decedat a fost petrecut la 29 mai pe ultimul drum. Acesta era căsătorit și are un copil de șapte ani.

Inițial, precizează pentru ZdG surse din cadrul anchetei, Aurel Ignat a fost și el internat în spital, cu o rană la cap. Conform acelorași surse, Ignat ar fi „fost lovit cu bâta în cap, inclusiv de către partea vătămată”.

Cronica evenimentelor în dosarul crimei din centrul capitalei: