Judecătorul Obadă a contestat la CSJ demiterea sa din funcție

Iurie Obadă, magistratul care l-a trimis, în luna august 2017 în arest pe Andrei Braguța, tânărul decedat ulterior în penitenciar, a atacat la Curtea Supremă de Justiție hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii, prin care a fost demis din funcție, la mijlocul lunii ianuarie.

Conform informațiilor de pe pagina Curții Supreme de Justiție, completul format pentru examinarea contestaţiilor asupra hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii și al Consiliului Superior al Procurorilor va examina, într-o primă ședință contestația lui Iurie Obadă pe 22 februarie 2018 la ora 11.00.

„Nu am știut că suferă de o boală. Da, când l-am văzut în instanță am văzut că nu e normal. În încheierea mea am scris că era neadecvat, lovea cu picioarele în ușă, în geamuri, era dezbrăcat. Da, era corect ca procurorul să prezinte un alt demers pentru instituirea lui la psihiatrie”, a declarat Iurie Obadă în fața membrilor CSM, pe 16 ianuarie 2018, când a fost examinat cazul său. După ce a fost ascultat, membrii CSM au decis pedepsirea sa cu demiterea din sistemul judecătoresc. Decizia a fost luată cu unanimitate de voturi. Judecătorul a motivat decizia sa prin faptul că la acel moment, părinții lui Andrei Braguța nu erau la locul de față ca să-l ia acasă sub supraveghere, iar în starea în care se afla, Braguța era periculos pentru propria persoană și pentru cei din jur.

„Procurorul a spus ca în termen de 3 zile ambulanța a fost chemat de trei ori. Medicii au scris că are schizofrenie, care după cum am înțeles nu este boală psihică, e cauzată de alcool și de droguri”, a mai spus judecătorul Obadă în apărarea sa, menționând că acțiunile sale pe acest caz, nu arată „lipsa gravă de incompetență”. „În situația dată am fost pus în condiția de a examina mai rapid. Logic a fost să-l reținem. Ulterior procurorul trebuia să facă un alt demers. Undeva a patra zi el urma să fie instalat ca persoană constatată iresponsabilă. De ce l-au ținut mai mult, de ce procurorul nu a facut demersul, eu nu cunosc, Nu am fost la serviciu”, a mai declarat Obadă.

Întrebat de membrul CSM, Vera Toma, cum argumentează decizia sa în baza gravității infracțiunii comise de Braguța, Iurie Obadă a declarat că „a ținut cont de felul în care se comporta la acel moment Braguța și comportamentul lui la reținere”. „Am considerat că pericolul e mai minor fiind în condiții de supraveghere. Lasându-l în stradă puteau fi alte consecințe. Consider că în termen de trei zile cât a fost reținut, trebuiau să se clarifice cu el”, a concluzionat Obadă.

Iurie Obadă este fost procuror, fiind desemnat judecător de instrucţie la Judecătoria Ciocana în anul 2004. În aprilie 2009, potrivit informaţiilor de pe site-ul magistrat.md, a fost numit în funcţie până la atingerea plafonului de vârstă, iar cinci ani mai târziu, a fost reconfirmat în funcţie. În februarie 2017, Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor i-a acordat calificativul „foarte bine”, magistratul acumulând 85 de puncte. Deşi, potrivit Hotărârii Colegiului, hotărârile judecătorului Obadă nu au fost obiect de examinare la CtEDO, informaţiile plasate pe pagina Asociaţiei „Juriştii pentru drepturile omului” arată că o hotărâre a completului de judecată din componenţa căruia a făcut parte Obadă a fost obiect de examinare la CtEDO. În acel caz, statul era reclamat pentru omisiunea de a acorda unui reclamant asistenţă medicală, investigarea neadecvată a plângerii de maltratare şi reţinerea penală a acestuia peste termenul prevăzut de lege.