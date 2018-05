(doc) Clubul unde a început conflictul, declarațiile administratorului și actele prezentate de juristul centrului comercial

Administratorul clubului de noapte în apropierea căruia a avut loc bătaia din 19 mai, în urma căreia un bărbat de 30 de ani a decedat, susține că localul nu are nicio atribuție cu incidentul respectiv și nu poartă nicio responsabilitate, deoarece conflictul prorpiu-zis s-a produs la circa 200 de metri de local, în parcare. La rândul său, avocatul centrului comercial „Atrium”, acolo unde este amplasat clubul de noapte, afirmă că localul este proprietate privată și are intrare separată, respectiv, administrația centrului sau paza nu au nicio tangență cu activitatea acestuia.

Clubul de noapte unde s-au distrat persoanele implicate în conflictul din 19 mai se numește „Edgo Night Club” și este amplasat în centrul comercial „Atrium” din capitală. În acest club, Sergiu, bărbatul de 30 de ani care ulterior a decedat, sărbătorea alături de un grup de tineri ziua de naștere a unui prieten. Potrivit martorilor, după un conflict între luptătorul de arte marțiale Aurel Ignat și un prieten al lui Sergiu, tinerii au ieșit afară, acolo unde a început o bătaie între două grupuri.

Citiți și:

– Martor al bătăii din fața clubului de noapte: cum a început conflictul și cine a lovit în tânărul care ulterior a decedat

– Un nou mesaj public de la soția bărbatului ucis în centrul Chișinăului: Scrisoarea care nu va ajunge niciodată la destinatar

– Ultimele detalii despre crima din centrul capitalei. Cine sunt persoanele reținute și de la ce a început conflictul

Contactat, avocatul centrului comerical „Atrium”, Andrei Habravan, precizează că localul „Edgo Night Club” își desfășoară activitatea în încăperile care reprezintă proprietatea privată a altui agent economic decât ÎCS „Tower Group” SRL. Avocatul susține că este o confuzie atunci când localul este identificat cu propietatea centrului comercial.

„Este o încăpere izolată, care are intrare separată. Proprietarii sunt alții decât Centrul Comercial „Atrium”. Este proprietate privată, pe care stăpânii îl dau în arendă la „Edgo Club”. „Atrium” nu are nimic cu ei”, susține avocatul.

Clubul „Edgo Night Club” activează din decembrie 2017, anterior însă, în spațiul respectiv își desfășura activitatea o altă cafenea, „Lisboa”, administrată de „Atlantic Etam” SRL. Clubul „Edgo Night Club” este gestionat de firma „Edgo-CLUB” SRL, fondată la 1 noiembrie 2017 de către Eduard Gornea. Acesta este și administrator al SRL-ului. Pe Facebook, profilul clubului de noapte este etichetat în diverse postări ale multor luptători de arte marțiale. Totodată, administratorii profilului de Facebook al clubului de noapte distribuie lupte organizate de Fighting & Entertainment Association of Moldova (FEA).

Andrei Habravan a declarat pentru ZdG că atât în perioada de activitate a clubului „Edgo Night Club”, cât și atunci când spațiul respectiv era arendat de „Lisboa”, administrația centrului comerical a făcut zeci de sesizări către organele de drept și structurile care autorizează activitatea a astfel de localuri în lăgătură cu diverse incidente.

„De-a lungul anilor, avem vreo zece adresări către organele de drept, prin intermediul cărora sesizăm tot ce se întâmplă ca rezultat a activității localului. Ne-am adresat și la organele de drept, și la cele care eliberează autorizații de funcționare, ca să ia atitudine…să intervină, să stabilească persoanele care frecventează, programul de lucru”, a precizat pentru ZdG avocatul centrului comercial, Andrei Habravan.

Acesta a prezentat și copiile unor adresări către autoritatea publică locală și organele de drept referitor la activitatea clubului de noapte, dar și a localului care a s-a aflat la acea adresă până în decembrie 2017.

Într-o adresare din martie curent, reprezentanții centrului comercial se adresează Direcției de Poliție a sectoruuli Râșcani cu solicitarea de a prezenta informațiile referitor la incidentele care au avut loc în aceste localuri și în privința cărora a fost sesizată poliția. În document se face referire la un incident din 31 decembrie 2017, când un vizitator în stare de ebrietate al clubului „Edgo Night Club” ar fi deteriorat un baner de publicitate, și la un incident din ianuarie curent, când un client al localului ar fi deteriorat un pilon de la intrarea în centrul comercial.

Întrebat dacă în noaptea respectivă paza a intervenit pentru a aplana conflictul, avocatul precizează că dat fiind faptul că spațiul este unul privat, agenții de securitate ai centrului comercial nu au vreo atribuție cu activitatea clubului de noapte. În același timp, avocatul menționează că toate imaginile video din 19 mai, înregistrate de camerele de supraveghere ale centrului comercial, au fost transmise oamenilor legii. Andrei Habravan afirmă că în vizorul camerelor a intrat spațiul din fața clubului de noapte, dar susține că nu cunoaște dacă în imagini se văd persoanele implicate în conflict.

La un număr de telefon afișat de clubul „Edgo Night Club” a răspuns un bărbat care s-a prezentat drept administrator al localului, dar a refuzat să spună numele său. Acesta a declarat că localul nu are vreo atribuție cu cele întâmplate, deoarece bătaia a avut loc afară, nu în club. Bărbatul susține că nu cunoaște prea multe, deoarece șeful său se ocupă de caz. În același timp, administratorul nu a numit cine este proprietarul afacerii. Acesta recunoaște că la momentul incidentului nicio persoană din administrația localului nu era în club.

„Eu n-am fost la serviciu. Dacă eram, vă spuneam, oricum total avea să iasă la iveală. Dar, nu știu. Nu era nimeni. Așa s-a întâmplat că am fost nevoit să plec. Am fost până la o oră anumită, după care a trebuit să plec, pentru că a doua zi urma să mă trezesc devreme. Lucrul în noapte este ceva greu”, a explicat administratorul, precizând: „din câte eu știu și din câte mi s-a explicat, localul nu are nicio atribuție cu întâmplarea”.

Întrebat dacă au fost transmise poliției imaginile video surprinse de camerele de supraveghere, administratorul a declarat că personal nu a transmis nimic: „N-am prezentat la nimeni, nimic. Șeful se ocupă, nu am treabă”. Administratorul a declarat că o cameră de supraveghere localul are doar în interior, pe când afară este doar supravegherea video a clădirii „Atrium”.

Citiți și:

– Primul luptător de K1 reținut în dosarul crimei din fața unui club de noapte. Fotografie comună cu vicepreședintele Parlamentului

– Noi detalii despre crima din fața unui club de noapte din Chișinău

Întrebat dacă cineva dintre angajații localului din acea noapte au sesizat poliția referitor la conflict, administratorul a declarat că în interiorul localului nu a avut loc niciun conflict, de aceea toate întrebările urmează să le adresăm oamenilor legii.

„Nu avem nicio treabă. Însuși clubul nu are nicio răspundere și nicio treabă cu tot cazul care s-a întâmplat. Să fi avut loc, Doamne ferește, în fața localului sau înăuntru, noi deja eram unde trebuia să fim și eram deja audiați, dar dacă oamenii au dorit să plece și s-au întâlnit între ei în parcare, idee n-am cum s-a întâmplat, noi deja nu purtăm răspundere”, a explicat administratorul.

Întrebat dacă a intervenit paza localului pentru a aplana conflictul, administratorul a răspuns afirmativ, dar a precizat că paznicii puteau să nu intervină: „Mă scuzați, a intervenit, dar unde a intervenit paza și unde este localul, băieții puteau nici să nu intervină. S-a întâmplat la o distanță de 200 de metri de la local. În parcare. Nu era în față”.

Despre sesizările depuse de administrația centrului comercial referitor la activitatea clubului de noapte, acesta a declarat că este vorba, pur și simplu, de o concurență de afaceri: „Asta este o concurență de business, deoarece la etajul patru mai sunt trei localuri”.

Două persoane au fost reținute, până la această oră, în dosarul morții bărbatului de 30 de ani, după bătaia care a avut loc în centrul capitalei, în fața unui centru comercial și club de noapte. Prima persoană reținută este Mihai Pârgaru. Pe numele acestuia a fost aplicat mandat de arestare pentru 30 de zile. Aurel Ignat a fost reținut duminică dimineața, la o zi după ce a fost reținut Mihai Pârgaru. Inițial, precizează surse din cadrul anchetei, Aurel Ignat a fost și el internat în spital, cu o rană la cap. Conform acelorași surse, Ignat ar fi „fost lovit cu bâta în cap, inclusiv de către partea vătămată”.

Incidentul s-a întâmplat în noaptea de 18 spre 19 mai. Bărbatul în vârstă de 30 de ani a fost transportat în stare gravă, cu multiple lovituri în cap, la Spitalul de Urgență din Chișinău. În aceeași dimineață, bărbatul a suferit o intervenție chirurgicală de urgență pentru excluderea hematomolui facial și a fost internat în secția de reanimare. După o săptămână, timp în care s-a aflat în comă, bărbatul a decedat în dimineața zilei de 25 mai.

Citiți și:

La ce etapă se află dosarul în care figurează fostul luptător de K1, actualul deputat, Constantin Țuțu

Antet: foto simbol. Sursa: facebook.com/lisboa.chisinau