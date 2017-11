Detalii despre cei șase pretendenți la funcția de director al CNA: un afiliat politic, unul vizat într-o investigație, altul demis pentru incompetență

Șase candidați și-au depus dosarele pentru a candida la funcția de director al Centrului Național Anticorupție. Bogdan Zumbreanu, șeful Direcției Urmărire Penală, Igor Carlașuc, șeful Direcției generale asigurare operativă din cadrul instituției, dar și patru persoane din afara instituției: juristul Adrian Moroi, Veaceslav Guțan, conferențiar universitar în cadrul Academiei de „Ștefan cel Mare”, Sava Maimescu, conferențiar universitar în cadrul Facultății de Drept a USM și Vladimir Dogotari, fostul şef al Serviciului Transport aerian al Ministerului Transporturilor

Bogdan Zumbreanu, despre care ZdG a scris recent, este şeful Direcţiei urmărire penală din cadrul CNA, care a avut în 2016 un salariu lunar de aproximativ 17 mii de lei (206 mii de lei pe an), a obţinut alţi 7 mii de euro (140 de mii de lei) cu prilejul zilei de naştere a copilului. În acelaşi an, Zumbreanu raportează că a obţinut 15 mii de euro (300 de mii de lei) după rezilierea contractului de leasing pentru un automobil Hyundai Tucson, pe care-l achiziţionase în 2014. Cu un an mai devreme, la ziua sa de naştere, Zumbreanu a primit cadou o armă, cu o valoare de 149,5 mii de lei. Irina, soţia sa, de profesie medic stomatolog, a avut în 2016 venituri de 1710 lei de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Aceasta a primit alţi 29 de mii de lei din indemnizaţia pentru naşterea copilului. În 2016, Zumbreanu, în urma unui contract de leasing semnat cu „BS-Leasing Grup”, a procurat, direct din salon, un Hyundai Tucson, fabricat în acelaşi an. Suma contractului de leasing este de 22,2 mii de euro, rata dobânzii de 8,9%, banii urmând să fie returnaţi până în 2019.

Soţii Zumbreanu sunt proprietarii unui apartament de 104 m.p., cumpărat în 2013 cu ajutorul unui credit ipotecar în valoare de 980 de mii de lei, acontat de la Victoriabank cu o rată a dobânzii de 8%, rată similiată cu cea a unui credit luat, tot în 2013, tot de la Victoriabank, de către preşedintele R. Moldova, Igor Dodon. Şeful de Direcţie de la CNA mai are o cotă de 1/5 dintr-un alt apartament, privatizat de familia sa în 1999, în sectorul Ciocana din Chişinău. Bunul este gestionat de Bogdan Zumbreanu împreună cu părinţii săi, Feodot şi Victoria Zumbreanu. În prezent, părinţii lui Bogdan Zumbreanu deţin licenţe de avocat. Tatăl şefului de Direcţie de la CNA s-a judecat în 2012-2014 cu Banca de Economii a Moldovei, cerând despăgubiri morale de 200 de mii de lei, după ce instituţia financiară nu şi-ar fi onorat atribuţiile. În 2014, Curtea Supremă de Justiţie, printr-o decizie irevocabilă, a decis ca tatăl lui Bogdan Zumbreanu să primească o mie de lei ca şi prejudiciu moral şi alţi 4 mii de lei – prejudiciu material.

Soacra afiliată politic a şefului Direcţiei urmărire penală a CNA

Socrii lui Bogdan Zumbreanu activează în domeniul medicinei, soacra acestuia cochetând şi cu politica. Iurie Serbulenco, socrul şefului de Dircecţie de la CNA, este medic chirurg-proctolog la Spitalul Internaţional Medpark. Anterior, acesta a exercitat funcţia de şef adjunct al Spitalului Ministerului Afacerilor Interne. Aliona Serbulenco, soacra lui Zumbreanu, a fost, până la reformarea Guvernului, viceministră a Sănătăţii. Ea a candidat la funcţia de secretar general de stat la Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, dar nu a promovat concursul. Serbulenco este membră a Partidului Democrat din Moldova (PDM). Conform informaţiilor de pe site-ul formaţiunii politice conduse de Vladimir Plahotniuc, Serbulenco face parte din Consiliul Naţional Politic al PDM şi din Organizaţia municipală Chişinău a formaţiunii. În 2013, Serbulenco era prezentată de partid drept şefa Departamentului pentru Sănătate din cadrul formaţiunii.

În 2016, fiind viceministră la Sănătate, a ridicat, lunar, câte 12 mii de lei, iar soţul său, Iurie, a primit de la Medpark câte 33 de mii de lei pe lună. Soţii Serbulenco declară un Volvo XC 90, şase terenuri agricole – donaţie primită încă în 2006. Cei doi locuiesc într-o vilă din Durleşti, cumpărată în 2012, după ce contractaseră un credit de 1,1 milioane de lei, la fel ca şi ginerele lor, de la Victoriabank. Deşi Zumbreanu a obţinut creditul în 2013, cu o rată a dobânzii de 8%, socrii săi, cu un an mai devreme, luau creditul cu o rată a dobânzii de 11%. În 2015, Iurie şi Aliona Serbulenco au mai luat un credit de 8 mii USD cu o rată a dobânzii de 14,55%. Ambele credite urmează a fi rambursate până în 2025.

Explicaţiile lui Zumbreanu despre banii familiei şi afilierea politică a soacrei

Bogdan Zumbreanu:

„Până în 2013, am locuit cu soţia şi părinţii mei în apartamentul care le aparţine. Deşi am primit, cu ocazia căsătoriei (anul 2011), donaţii în valoare de 292 mii de lei, veniturile lunare nu ne permiteau să procurăm o locuinţă separată. Dar, după ce angajaţilor CNA le-au fost majorate esenţial salariile (anul 2013), am decis să contractăm un credit pentru a procura o locuinţă. În 2013, am obţinut un credit în valoare de 980 000 lei, din care am procurat un apartament la bloc (etajul 10). În 2016, am procurat, în leasing, un automobil Hyundai Tucson la preţul de 503 940 lei. În 2017, familia noastră a obţinut donaţii, cu ocazia zilei de naştere a fiicei, în valoare totală de 7 000 de euro. Astfel, veniturile familiei sunt constituite din salariul subsemnatului şi cel al soţiei de la locul de muncă (1,42 de milioane de lei în perioada 2013 – 10 luni 2017) şi donaţiile menţionate. Confirmarea cifrelor menţionate o găsiţi în declaraţiile de avere şi interese personale. Cât priveşte calitatea de membru al PDM a soacrei, Aliona Serbulenco, la 13 august 2015, am depus pe numele directorului CNA şi Procurorului Anticorupţie declaraţia de abţinere, conform Codului de procedură penală şi Legii cu privire la conflictul de interese. Prin decizia directorului CNA din 2 septembrie 2015, pe perioada exercitării de către A. Serbulenco a mandatului de viceministră a Sănătăţii, sarcinile şi responsabilităţile de conducător al organului de urmărire penală al CNA în cauzele în care este vizat într-un mod oarecare sistemul de sănătate au fost redistribuite altui ofiţer de urmărire penală”.

Bogdan Zumbreanu ne-a oferit şi documente ce confirmă faptul că, în perioada exercitării funcţiei de viceministră a Sănătăţii de către soacra sa, acesta a solicitat, iar Viorel Chetraru, directorul CNA, i-a admis cererea prin care dosarele ce vizau domeniul Sănătăţii să fie gestionate de către Mihail Cojocaru, şeful adjunct al Direcţiei Urmărire Penală a CNA, iar accesul lui Zumbreanu la aceste materiale să fie restricţionat.

Și despre averea lui Igor Carlaşuc, şeful Direcţiei generale asigurare operativă din cadrul CNA, un alt candidat însris în cursa pentru șefia instituție, ZdG a scris în luna mai 2017. Menţionam atunci că firma „Tuleibici” SRL cu adresa juridică în blocul construit de familia sa, fondată de sora şefului de la CNA, administrată de finul său de cununie, iar anterior de soţia sa, a câştigat, la începutul anului 2017, licitaţii de peste 1,2 milioane de lei, distribuind produse alimentare în grădiniţe, la scurt timp după ce instituţia pe care Carlaşuc o reprezintă a descins la mai mulţi agenţi economici care livrau produse necalitative în instituţiile preşcolare. La scurt timp, Carlaşuc a fost suspendat din funcţie, dar peste o lună şi jumătate, s-a emis o ordonanţă prin care se refuza începerea urmăririi penale, după ce procurorii nu au reuşit să demonstreze că Igor Carlaşuc ar fi influenţat activitatea acelui agent economic. Tot atunci, Carlaşuc a revenit la serviciu. De atunci, compania nu a mai câştigat nicio licitaţie, iar în luna septembrie, sora lui Igor Carlaşuc a fost înlocuită în lista fondatorilor cu Maria Crasovschi, mama lui Alexandru Crasovschi. Tot atunci, firma şi-a schimbat şi adresa juridică, trecând din apartamentul familiei Carlaşuc în casa familiei Crasovschi din or. Codru, mun. Chişinău.

Citiți și: (DOC) Firma ascunsă a familiei unui șef de la CNA a „descins” în licitațiile de la grădinițe

Şeful de direcţie de la CNA cu firmă „ascunsă” a revenit la serviciu

În 2016, Igor Carlaşuc a avut un salariu lunar de 20 de mii de lei de la CNA. Anul trecut, acesta a vândut, cu 150 de mii de lei, un imobil la Lipcani. Soţii Carlaşuc deţin două automobile de acelaşi model, Mitsubishi Galant, fabricate în ani diferiţi, 2001 şi 2008, şi cumpărate în 2009 şi 2010. Margareta Carlaşuc, soţia lui Igor Carlaşuc, deţine 50% din compania „Asistenţă Psihologică” SRL, care gestionează „Clinica Psihologică” şi un site cu o denumire similară, care oferă consultanţă psihologică şi organizează diverse cursuri de „teambuilding”, „coaching” sau „dezvoltare personală”. În 2012 şi 2013, soţii Carlaşuc au împrumutat de la două persoane fizice (Jitari şi Guţu) 150 de mii de euro (!), echivalentul a aproximativ 3 milioane de lei, şi 157,5 mii de lei. Sumele urmează să fie rambursate până în 2022.

Soţii Igor şi Margareta Carlaşuc locuiesc într-un bloc cu patru niveluri în sectorul Malina Mică. Blocul este ridicat, doar că la Cadastru acesta încă nu este înregistrat. În declaraţia sa de avere şi interese pentru 2016, Igor Carlaşuc a trecut că este proprietarul unei construcţii de 600 m.p. „Familia mea a venit cu terenul, iar investitorul a demolat casele care erau acolo şi a construit. Nouă ne-a revenit un etaj, acolo unde locuim. Imobilul nou nu este încă înregistrat la Cadastru pentru că nu este finalizat”, a punctat Carlaşuc.

Ceilalți patru candidați nu vin de la CNA, iar unii dintre ei au candidat și în alte concursuri, fără succes.

Valentin Dogotari este fostul şef al Serviciului transport aerian al Ministerului Transporturilor. Ziarulnational.md a scris anul trecut că Dogotari, în octombrie 2012, fusese angajat în calitate de șef al direcției în urma unui concurs organizat de Ministerul Transporturilor. Peste doi ani, funcționarul a trecut o evaluare și a primit calificativul „nesatisfăcător”.

Pe 21 februarie 2014, Valentin Dogotari a fost demis din funcție „pentru incompetenţă profesională stabilită în urma obţinerii calificativului „nesatisfăcător” la evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale funcţionarului public”.

Ordinul a fost contestat în instanța de judecată. Valentin Dogotari a motivat că în perioada activităţii sale la Ministerul Transporturilor și-a perfecţionat în mod continuu abilităţile şi pregătirea profesională, urmând diverse cursuri de instruire şi perfecţionare și are aptitudinile necesare pentru a conduce Direcția Transport Aerian.

Funcționarul a cerut să fie restabilit în funcție, cu încasarea salariului pentru absenţa forţată de la muncă.

Magistrații Judecătoriei sectorului Buiucani, iar ulterior și judecătorii Curții de Apel Chișinău i-au respins pretențiile lui Dogotari. Pe 3 martie curent, și Curtea Supremă de Justiție a respins recursul acestuia. Încheierea este irevocabilă, puncta sursa citată. În 2014, Dogotari a candidat la funcția de șef al Franzeluța, fără a fi ales.

Sava Maimescu a activat timp de 15 ani în sistemul vamal, timp în care a exercitat şi funcţia de vicedirector al Departamentului Vamal. El este doctor în drept și conferenţiar universitar în cadrul Facultății de Drept a USM



Vedeți mai jos mai multe informații despre Sava Maimescu

Experienţa profesională

1982, luna aprilie – august, şef de sector reţeaua orăşenească de telefoane din Chişinău

1987-1997, şeful secţiei de combaterea contrabandei, Vama Leuşeni, fosta URSS, R. Moldova trabandei

1997-1999, vice-director general Departamentul controlului Vamal al R. Moldova

1999-2001, prim şef adjunct, Biroul Vamal Leuşeni, Bbiroul Vamal Ocniţa

2001-2002, şef adjunct şi economice europene „Constatin Stere”, R. Moldova, drept, Uuniversitatea de Stat din R. Moldova

2003-2016, departamentul drept public, facultatea de drept, usm catedra „drept constituţional şi drept administrativ” a facultăţii de drept, USM, ulterior, din 2015, departamentul drept public al facultăţii de drept, Universitatea de Stat din R. Moldova

Veaceslav Guțan, un alt candidat pentru fotoliul de director al CNA este locotenent-colonel al Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare” și lector în cadrul instituției. El a candidat pentru funcţia de director al CNA și în 2012, fără succes.

Adrian Moroi, al șaselea candidat la șefia CNA este jurist de meserie și nu a apărut în ultimii ani în vizorul opiniei publice.