VIDEO/ Declarațiile făcute de Artur Reșetnicov, ex-deputatul cercetat în dosarul celor 13 deputați transfugi: „Am un regret că am votat pentru Maia Sandu și am adus la putere un monstru”

Artur Reșetnicov, unul dintre cei 13 foști deputați transfugi cercetați pentru îmbogățire ilicită, a declarat, înainte ca magistrații să adopte o decizie cu privire la emiterea unui mandat de arest în privința lui, că „regretă că a votat pentru Maia Sandu și prin votul lui, inclusiv, a fost adus la putere un monstru”.

„Am un mesaj, de fapt am un regret că am votat pentru doamna Maia Sandu și am adus la putere un monstru care distruge societatea și statul. Am un sfat pentru cei de la PAS să fugă cât mai repede că Maia distruge statul”, a declarat Reșetnicov pentru ProTV Chișinău.