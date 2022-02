CSP a aprobat regulamentul de organizare a concursurilor publice pentru selectarea șefilor PA și PCCOCS

Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție și cel al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) urmează să fie aleși prin concurs public.

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursurilor publice pentru selectarea candidaților la șefia procuraturilor specializate, PA și PCCOCS, a fost aprobat vineri, 4 februarie, de membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP).

Numirea în funcția de procuror-șef al procuraturii specializate

Candidatul la funcția de procuror-șef al procuraturii specializate este selectat prin concurs public, care cuprinde următoarele etape:

a) preselecția candidaților de către o comisie specială instituită de Consiliul Superior al Procurorilor;

b) selecția candidatului de către Consiliul Superior al Procurorilor.

Modul de organizare și desfășurare a fiecărei etape a concursului se stabilește prin regulament aprobat de către Consiliul Superior al Procurorilor. Criteriile și modul de evaluare a candidaților la etapa de preselecție vor fi stabilite de comisia specială.

Concursul pentru funcția de procuror-șef al procuraturii specializate se inițiază de către Consiliul Superior al Procurorilor. Concursul se desfășoară potrivit unor criterii obiective, bazate pe merit, ținându-se cont de integritatea și capacitățile manageriale ale candidaților.

Informația privind inițierea concursului și a preselecției se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor cu cel puțin 15 zile înainte de data-limită de depunere a dosarelor.

Dosarul de participare la concurs, care cuprinde actele indicate la art. 22 alin. (2) lit. a)–c) și f)–h), scrisoarea de motivare și conceptul de management și dezvoltare instituțională, se depune la Consiliul Superior al Procurorilor pe suport de hârtie sau în format electronic și se înregistrează în modul stabilit. Dosarele incomplete sau depuse după expirarea termenului-limită nu se examinează.

Pentru funcția de procuror-șef al procuraturii specializate poate candida persoana care întrunește următoarele condiții:

a) are o experiență profesională de cel puțin 10 ani în domeniul dreptului, obținută în jurisdicția Republicii Moldova sau jurisdicții străine, inclusiv în organizații internaționale, dintre care cel puțin 4 ani în funcția de judecător, procuror, avocat sau ofițer de urmărire penală;

b) îndeplinește condițiile: deține cetățenia Republicii Moldova; are diplomă de studii superioare de licență și diplomă de studii superioare de master în domeniul dreptului sau un alt act de studii în domeniul dreptului echivalent acestora, recunoscut de structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și calificărilor, se bucură de o reputație ireproșabilă, anterior, nu i-a fost constatată vinovăția pentru săvîrșirea unei infracțiuni, nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale, este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției de procuror.

c) are calități manageriale;

d) în ultimii 3 ani până la anunțarea concursului nu a fost membru și/sau nu a desfășurat activități cu caracter politic în cadrul unui partid politic sau al unei organizații social-politice;

e) în ultimele 6 luni nu a deținut calitatea de membru al Consiliului Superior al Procurorilor;

f) în privința sa nu există suspiciuni rezonabile privind comiterea actelor de corupție, a actelor conexe acestora sau a faptelor coruptibile în sensul Legii integrității nr. 82/2017.

Preselecția candidaților la funcția de procuror-șef al procuraturii specializate se efectuează de către comisia instituită de Consiliul Superior al Procurorilor, compusă din 5 persoane după cum urmează: unul este propus de către Președintele Republicii, unul de către Ministerul Justiției, trei de către Consiliul Superior al Procurorilor. Calitatea de membru al comisiei speciale poate fi deținută de persoane care dispun de calificare în domeniul dreptului și/sau al managementului public, au experiență de cel puțin 10 ani în domeniul de activitate profesională în țară sau peste hotare și se bucură de o reputație ireproșabilă. În activitatea sa, comisia va fi asistată de un psiholog cu drept de a formula concluzii scrise.

În termen de 10 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a dosarelor, comisia specială organizează și realizează evaluarea candidaților prin prisma exigențelor de integritate și a capacităților manageriale ale candidaților determinate de statutul funcției. Prin completarea fișelor de evaluare, fiecare membru al comisiei speciale acordă un punctaj candidatului admis la concursul pentru funcția de procuror-șef al procuraturii specializate. Punctajul final obținut de candidații care au fost admiși la concurs reprezintă suma punctajului total acordat de către fiecare membru al comisiei. După finalizarea concursului, comisia specială întocmește lista candidaților care au participat la concurs, precum și fișă finală de evaluare a candidaților, în care sunt desemnați învingătorii concursului în ordine descrescătoare și, printr-o hotărâre motivată, transmite Consiliului Superior al Procurorilor decizia comisiei cu privire la rezultatul concursului. Interviurile se înregistrează prin mijloace video/audio, iar înregistrările sunt plasate pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor imediat după încheierea ultimului interviu.

Candidații admiși la concurs dispun de dreptul de a formula în termen de 3 zile obiecții pe marginea hotărârii comisiei speciale. Obiecțiile se examinează de către comisia specială în termen de 3 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora, în procedura stabilită pentru evaluarea candidaților, cu drept de respingere în tot sau în parte a obiecțiilor, de modificare, revocare a hotărârii și adoptare a unei noi hotărâri sau reluare a procedurii de evaluare.

Consiliul Superior al Procurorilor, în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepționării hotărârii comisiei speciale, însoțită de dosarele candidaților și de fișele de evaluare, analizează dosarele, intervievează candidații admiși la concurs și adoptă hotărârea de înaintare a candidatului la funcția de procuror-șef al procuraturii specializate din rândul candidaților admiși la concurs, selectați de comisia specială, sau, după caz, de restituire a hotărârii comisiei speciale privind rezultatul concursului. Intervievarea are loc în ședință publică.

Printr-o hotărâre motivată, Consiliul Superior al Procurorilor poate restitui comisiei speciale hotărârea acesteia privind rezultatul concursului dacă unul dintre candidații admiși la concurs nu corespunde în mod vădit condițiilor de eligibilitate prevăzute la alin. (1). În urma examinării obiecțiilor Consiliului Superior al Procurorilor, comisia specială prezintă Consiliului Superior al Procurorilor aceeași hotărâre privind rezultatul concursului sau demarează un nou concurs.

În cazul în care nu selectează niciunul dintre candidații înaintați de către comisia specială, Consiliul Superior al Procurorilor dispune organizarea, în termen de 10 zile, a unui concurs repetat pentru funcția de procuror-șef al procuraturii specializate. În cadrul concursului repetat, mandatul comisiei speciale nu poate fi modificat sau anulat.

În cadrul concursului repetat se consideră ales candidatul care a acumulat cel mai mare număr de voturi din numărul membrilor prezenți.

Procurorul General dispune de dreptul de a respinge candidatura propusă de către Consiliul Superior al Procurorilor pentru funcția de procuror-șef al procuraturii specializate în cazul depistării unor probe incontestabile de incompatibilitate a candidatului cu funcția respectivă, de încălcare de către candidat a legislației sau de încălcare a procedurilor legale de selecție a acestuia. Refuzul de numire trebuie să fie motivat și se face în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepționării propunerii.

În cazul în care candidatura este respinsă de către Procurorul General în condițiile alin. (14), Consiliul Superior al Procurorilor restituie comisiei speciale dosarul candidatului, însoțit de refuzul motivat al Procurorului General și probele anexate. Obiecțiile Procurorului General expuse în refuzul de numire în funcție a candidatului, însoțite de materialul probator, se examinează în ședința comisiei speciale, cu participarea Procurorului General și a candidatului respins, în termen de 10 zile din momentul recepționării dosarului. Comisia specială dispune de dreptul de a respinge în tot sau în parte obiecțiile, de a modifica, revoca hotărârea și adopta o nouă hotărâre sau de a relua procedura de preselecție.

În cazul propunerii repetate a aceluiași candidat, Procurorul General emite, în termen de 5 zile lucrătoare, ordinul privind numirea candidatului în funcția de procuror-șef al procuraturii specializate.

