Bărbatul reținut după ce ar fi pretins 60 de mii de euro, pentru a influența decizia pe un dosar penal, plasat în arest preventiv
Procuratura Anticorupție a anunțat că Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis vineri, 19 septembrie, demersul procurorilor privind aplicarea măsurii preventive – arestul preventiv pe un termen de 30 de zile, în privința bărbatului care ar fi pretins de la un învinuit de comiterea infracțiunii de corupere pasivă suma de 60 mii de euro.
Oamenii legii au anunțat miercuri, 17 septembrie, că un bărbat bănuit de trafic de influență a fost reținut.
Conform unui comunicat al Procuraturii Anticorupție (PA), bărbatul ar fi pretins de la un învinuit de comiterea infracțiunii de corupere pasivă suma de 60 000 de euro, susținând că poate influența organul de urmărire penală să-l scoată de sub urmărire penală.
„Din suma totală pretinsă, bănuitul ar fi primit 25 000 de euro, în schimbul promisiunii de a împiedica emiterea unei noi ordonanțe de reținere și inițierea altor cauze penale pe numele învinuitului”, se spune în comunicatul Procuraturii.