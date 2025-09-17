Un bărbat, reținut pentru 72 de ore. Procuratura Anticorupție anunță că acesta ar fi pretins 60 de mii de euro pentru a influența decizia pe un dosar penal

Un bărbat bănuit de trafic de influență a fost reținut miercuri, 17 septembrie, de procurorii anticorupție și ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA).

Conform unui comunicat al Procuraturii Anticorupție (PA), bărbatul ar fi pretins de la un învinuit de comiterea infracțiunii de corupere pasivă suma de 60 000 de euro, susținând că poate influența organul de urmărire penală să-l scoată de sub urmărire penală.

„Din suma totală pretinsă, bănuitul ar fi primit 25 000 de euro, în schimbul promisiunii de a împiedica emiterea unei noi ordonanțe de reținere și inițierea altor cauze penale pe numele învinuitului”, se spune în comunicatul Procuraturii.

Persoana reținută a fost escortată la sediul Direcției Generale Teritoriale Centru a CNA și plasată în izolator pentru 72 de ore.