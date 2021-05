William Shakespeare, primul bărbat din lume care s-a vaccinat împotriva COVID-19, a murit la vârsta de 81 de ani

William Shakespeare, primul bărbat din lume care a primit vaccinul COVID-19, a murit la vârsta de 81 de ani. Shakespeare a ajuns faimos în decembrie anul trecut, când a devenit a doua persoană care a primit vaccinul Pfizer / BioNTech la Spitalul Universitar Coventry şi Warwickshire, relatează BBC.

Potrivit sursei citate, imaginea sa, precum şi cea a lui Margaret Keenan, prima femeie din lume care a fost vaccinată, au fost afişate în ziarele şi ecranele din întreaga lume, spre deliciul lui Bill, aşa cum era cunoscut de apropriaţi.

We're sorry to hear of the death of Coventry Labour stalwart Bill Shakespeare. Bill made global headlines as 1st first man to have Covid vaccine. His decades of service to the party were recently recognised by @Keir_Starmer. Our thoughts are with Joy and Bill's family & friends. pic.twitter.com/ANCTeGFYEs