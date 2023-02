Rusia amenință din nou Republica Moldova. „Merge cu încredere pe calea Ucrainei”. Guvernul de la Chișinău: „Este continuarea unei retorici bine cunoscute și false”

Rusia continuă amenințările la adresa Republicii Moldova. Purtătoarea de cuvânt a diplomației lui Putin a declarat, sâmbătă, că nu se așteaptă ca noul guvern de la Chișinău să schimbe „retorica antirusă” și a mai spus că țara este „dusă cu încredere de susținătorii săi occidentali pe calea Ucrainei”, transmite Digi 24.

Maria Zaharova a mai susținut că procesul de învestire a noului guvern moldovean a fost însoțit de „o retorică antirusă fără precedent”. Într-o postare publicată pe site-ul ministerului de externe din Rusia, sâmbătă, este redat răspunsul Mariei Zaharova la o întrebare despre Republica Moldova pusă de un jurnalist în timpul unei conferințe de presă de vineri.

„Am urmărit îndeaproape formarea noului guvern al Republicii Moldova. Am observat că acest proces a fost însoţit de o creştere fără precedent a retoricii antiruseşti din partea autorităţilor de la Chişinău, pe baza unor informaţii neprobate despre un presupus plan rusesc de destabilizare a situaţiei din ţară, primite de la Kiev”, a spus Maria Zaharova, care a calificat aceste informaţii drept „ficţiune”.

Zaharova a reluat, apoi, amenințările la adresa Republicii Moldova. Potrivit ei, R. Moldova este „dusă cu încredere pe calea Ucrainei”. Ea a enumerat care dintre măsurile luate de Chişinău deranjează Moscova şi a menţionat „abandonarea statutului de neutralitate” de către R. Moldova, o altă temă vehiculată de propaganda rusă din ultimele săptămâni, acuzând, totodată, „limitarea utilizării limbii ruse” şi „încercarea de a falsifica istoria comună”.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Chișinău, Daniel Vodă, a oferit un comentariu pe marginea declarațiilor reprezentantei Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, referitoare la învestirea noului Cabinet de miniștri, condus de premierul Dorin Recean.

„Nu am văzut decât continuarea unei retorici bine cunoscute și false despre care am comunicat anterior. Reamintesc că, Programul de activitate al Guvernului Recean are o denumire sugestivă: Moldova prosperă, sigură și europeană. Iar în relația moldo-rusă și participarea Republicii Moldova în cadrul platformelor regionale și multilaterale se va ține cont de evoluțiile legate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv repercusiunile negative ale acestuia asupra regiunii și a Republicii Moldova”, se arată în declarația purtătorului de cuvânt al Guvernului de la Chișinău.