LIVE TEXT Rusia a lansat o serie de atacuri asupra regiunii Sumî și Rivne: cel puțin 10 persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1712

UPDATE 11:42 Rușii au lansat o serie de atacuri asupra regiunii Sumî: șase persoane au fost rănite. Un obiectiv de infrastructură civilă, autovehicule și o clădire nelocativă din comunitățile Sumî și Konotop au fost vizate de atacurile rusești, transmite Serviciul de Stat de Urgență al Ucrainei.

În timpul nopții, o dronă rusească a atacat o zonă rezidențială din comunitatea Hluhiv. În timp ce pompierii interveneau pentru stingerea incendiului, forțele ruse au lansat un nou atac asupra locului în care acționau salvatorii. Niciun membru al echipelor de intervenție nu a fost rănit.

Toate incendiile au fost stinse, iar zonele afectate au fost inspectate. Potrivit informațiilor preliminare, șase persoane au fost rănite în urma acestor atacuri.

Tot astăzi, în raionul Ostroh din regiunea Rivne, un nou atac rusesc a provocat un incendiu într-o locuință. Flăcările s-au extins pe o suprafață de 100 de metri pătrați.

În urma atacului, patru persoane au fost rănite. Salvatorii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS) au intervenit și au stins rapid incendiul.

UPDATE 09:16 O importantă rafinărie de petrol din Rusia, situată în orașul Kstovo, regiunea Nijni Novgorod, a fost vizată de un atac cu drone în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie, potrivit canalelor ucrainene de monitorizare.

Canalele de Telegram Exilenova+ și Supernova+ au publicat informații și imagini video despre atacul asupra rafinăriei NORSI, cunoscută și sub denumirea de Lukoil-Nijegorodorgsintez.

Rafinăria NORSI este a patra cea mai mare rafinărie de petrol din Rusia și al doilea cel mai mare producător de benzină din țară, procesând anual aproximativ 15–17 milioane de tone de țiței. Aceasta produce, de asemenea, bitum, motorină și combustibil pentru aviație, utilizate inclusiv pentru aprovizionarea forțelor armate ruse.

Rafinăria se află la aproximativ 800 de kilometri de frontiera cu Ucraina.

Ucraina a vizat această instalație în repetate rânduri, inclusiv în cadrul unui atac confirmat din 26 august, care a provocat un incendiu de proporții. În urma pagubelor suferite atunci, rafinăria NORSI și-a suspendat activitatea.

De la începutul anului 2026, Ucraina desfășoară o campanie susținută de atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune împotriva infrastructurii energetice rusești. Principalele ținte sunt rafinăriile de petrol și depozitele de combustibil, considerate esențiale pentru susținerea efortului de război al Rusiei.