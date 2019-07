Nicolae Moga a declarat astăzi, 30 iulie, la șase zile de la depunerea jurământului, că a demisionat din funcţia de ministru al Afacerilor Interne din România. Anunțul său a fost făcut înainte de ședința Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), în cadrul căreia se discută despre cazul Caracal.

„Am luat această hotărâre pentru a salva o parte din prestigiul puternic afectat în urma unei activităţii deficitare a unor angajaţi ai săi care au fost destituiţi sau urmează să fie sancţionaţi”, a declarat Nicolae Moga la Palatul Victoria, potrivit agerpres.ro.

El a precizat că retragerea din această demnitate trebuie să fie văzută ca un nou început pentru Ministerul de Interne.

„În cele şase zile în care am condus MAI am dispus toate controalele posibile pentru identificarea vinovaţilor în cazul tragediei de la Caracal. Toate aceste cercetări vor continua. Am încredere în oamenii oneşti şi profesionişti din minister că vor reuşi să ducă la bun sfârşit munca pe care am început-o împreună şi le mulţumesc pentru colaborare”, a mai spus Moga.