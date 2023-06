Regele Charles al III-lea vizitează România. Monarhul britanic a recitat din Eminescu la Palatul Cotroceni. „Întotdeauna m-am simțit acasă în România”

Regele Charles al III-lea și-a început vineri, 2 mai, vizita oficială în România, care are loc la mai puțin de o lună de la încoronarea sa. Vizita sa, prima pe care un monarh britanic o face în România, va fi în mare parte privată. Regele a fost primit de președintele român Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Ulterior, acesta nu va mai avea niciun alt eveniment public, relatează Libertatea.

„Nu pot să descriu plăcerea pe care o am vizitând încă o dată România. Cred că au trecut 25 de ani de la prima mea vizită în această țară remarcabilă”, a declarat regele Charles al III-lea, care și-a început discursul susținut la Palatul Cotroceni în limba română.

„Când am venit aici am ținut o legătură profundă cu România. Regele României era vărul regelui Marii Britanii, iar regina Maria era, de asemenea, descendentă a familiei regale britanice. (…) Întotdeauna m-am simțit acasă în România. Am avut bucuria de a putea călători prin toată țara și am întâlnit români din toate domeniile”, a spus Charles.