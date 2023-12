O navă de război americană și mai multe nave comerciale au fost atacate în Marea Roșie, anunță Pentagonul

O navă de război americană și mai multe nave comerciale au fost atacate duminică, 3 decembrie, în Marea Roșie, a anunțat Pentagonul. Militanții Houthi din Yemen, asociați cu Iranul, au revendicat ulterior atacuri asupra a două nave pe care le-au descris ca fiind legate de Israel, dar nu au recunoscut că au vizat o navă a Marinei americane, scrie Associated Press.

„Suntem conștienți de rapoartele privind atacurile asupra navei USS Carney și a navelor comerciale din Marea Roșie și vom furniza informații pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, a declarat Pentagonul pentru The Associated Press.

Deocamdată nu este clar ce pagube au suferit navele în urma atacurilor.

Armata britanică a declarat anterior că a avut loc un presupus atac cu drone și explozii în Marea Roșie, fără a oferi detalii.

Purtătorul de cuvânt al militanților Houthi, generalul de brigadă Yahya Saree, a revendicat atacurile, afirmând că prima navă a fost lovită de o rachetă, iar cea de-a doua de o dronă, în timp ce se afla în strâmtoarea Bab el-Mandeb, care leagă Marea Roșie de Golful Aden.

Saree nu a menționat că vreo navă de război americană ar fi fost implicată în atac.

„Forțele armate yemenite continuă să împiedice navele israeliene să navigheze în Marea Roșie (și în Golful Aden) până când agresiunea israeliană împotriva fraților noștri neclintiți din Fâșia Gaza va înceta”, a declarat Saree.

Saree a identificat prima navă atacată ca fiind vrachierul Unity Explorer, sub pavilion Bahamas, care este deținut de o firmă britanică ce îl are ca unul dintre ofițeri pe Dan David Ungar, care locuiește în Israel. Al doilea a fost un portcontainer sub pavilion panamez numit Number 9, care are legătură cu Bernhard Schulte Shipmanagement.

La începutul lunii noiembrie, Houthi, aliat al Teheranului, a capturat o navă de transport de vehicule, de asemenea, legată de Israel, în Marea Roșie. Rebelii dețin încă nava în apropierea orașului-port Hodeida. De asemenea, săptămâna trecută, rachete au aterizat în apropierea unei alte nave de război americane, după ce aceasta a ajutat o navă legată de Israel, care fusese pentru scurt timp capturată de bărbați înarmați.