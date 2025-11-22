LIVE TEXT Un grup de generali americani ar urma să meargă săptămâna viitoare la Moscova pentru discuții privind planul de pace. Război în Ucraina, ziua 1368

UPDATE 11:30 Un grup de generali americani, condus de secretarul Armatei Statelor Unite, Dan Driscoll, ar putea vizita în curând Moscova pentru a discuta planul de pace propus de președintele american Donald Trump. Informația este relatată de The Guardian, care citează surse americane.

Publicația nu oferă detalii despre posibila vizită, menționând doar că aceasta ar putea avea loc la sfârșitul săptămânii viitoare.

Delegatia condusă de Driscoll a prezentat oficial planul, pe 20 noiembrie, președintelui Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, la Kiev. Ulterior, Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să înceapă lucrul la un acord de pace bazat pe acest plan.

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a afirmat pe 21 noiembrie că Rusia a primit textul planului „prin canalele existente de comunicare” cu SUA. Totodată, el a subliniat că nimeni nu a discutat „în mod substanțial” această propunere cu Moscova până în prezent.

UPDATE 9:45 Rusia a pierdut aproximativ 1 164 340 de militari în Ucraina de la începutul invaziei sale la scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat pe 22 noiembrie Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 22 noiembrie. Cifra include 1 170 de pierderi suferite de forțele ruse în ultimele 24 de ore.

Conform raportului, Rusia a mai pierdut 11 361 (+4) de tancuri, 23 607 (+7) vehicule de luptă blindate, 67 842 (+74) vehicule și cisterne de combustibil, 34 559 (+9) sisteme de artilerie, 1 547 (+1) lansatoare multiple de rachete, 2 248 (+1) sisteme de apărare antiaeriană, 428 avioane, 347 elicoptere, 82 842 (+222) drone, 28 de nave și ambarcațiuni, precum și un submarin.