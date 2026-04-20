LIVE TEXT „Rușii au încercat să mă ucidă”. Un consilier la Ministerul Apărării din Ucraina anunță că a ajuns la spital după un atac lansat de armata rusă. Război în Ucraina, ziua 1517

UPDATE 12:07 Serhii Beskrestnov (Flash), consilier al Ministerului Apărării al Ucrainei pe probleme de tehnologii de apărare, a anunțat într-o postare pe Facebook că a fost internat în spital, după ce forțele lui Putin au lansat o dronă cu reacție asupra locuinței sale.

„În această noapte, rușii au încercat să mă ucidă. Au lansat asupra mea patru drone „Shahed” cu reacție. Un „Shahed” cu reacție, dirijat, a ajuns și a lovit peretele casei mele. Casa mea nu mai există. Am fost rănit, dar cel mai important este că, printr-o minune, am rămas în viață. Eram pregătit moral pentru o asemenea evoluție a evenimentelor, iar acest lucru nu mă va opri (…)”, a scris el.



UPDATE 11:46 Numărul persoanelor ucise în atacul armat Kiev, din 18 aprilie, a crescut la șapte. Potrivit autorităților ucrainene, un bărbat care fusese rănit de atacator în raionul Holosiivskîi a murit în spital, scrie Ukrinform.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat că victima se afla „într-o stare extrem de gravă”.

„Medicii au luptat pentru viața sa, însă, din păcate, nu au reușit să îl salveze”, a subliniat Klitschko.

În prezent, șapte persoane rănite rămân internate în spitalele din capitala ucraineană, inclusiv un copil. Dintre adulți, patru se află la terapie intensivă, iar doi în secția de politraumă. Toți primesc asistența medicală necesară.

„În total, șapte persoane au murit în urma atacului armat din Holosiivskîi”, a precizat primarul.

Potrivit presei ucrainene, în după-amiaza zilei de 18 aprilie, în raionul Holosiivskîi din Kiev, un bărbat a deschis focul asupra unor persoane. Ulterior, acesta a luat ostatici într-un magazin și a tras asupra polițiștilor în timpul reținerii sale. În cele din urmă, atacatorul a fost neutralizat. Anterior, se raportase că șase persoane au fost ucise și 14 rănite în atac.

UPDATE 09:02 Autoritățile ucrainene au solicitat Turciei posibilitatea organizării unei întâlniri la nivel înalt între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, cu posibila participare a președinților Turciei și SUA, Recep Tayyip Erdogan și Donald Trump, scrie Ukrinform.

Declarația a fost făcută de ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, într-un interviu pentru Ukrinform, după participarea sa la cel de-al 5-lea Forum de Diplomație de la Antalya.

„Am solicitat Turciei să analizeze posibilitatea organizării unei întâlniri la nivelul președintelui Zelenski și al lui Putin, cu posibila participare a președinților Erdogan și Trump. Suntem pregătiți pentru o astfel de întâlnire. Singura problemă este că Putin se ascunde în prezent. Președintele ucrainean este pregătit pentru o astfel de întâlnire. Dorim să punem capăt acestui război”, a spus oficialul ucrainean.

Potrivit lui Sîbiha, Ucraina are propuneri concrete pentru o soluționare pașnică și contează pe sprijinul Turciei.

„Ne bazăm pe Turcia, care poate contribui la accelerarea procesului de pace”, a adăugat el.

Sîbiha a evidențiat, de asemenea, realizările diplomației turce și capacitatea acesteia de a obține rezultate.

„Am lucrat aici ca ambasador. Știu cum funcționează diplomația turcă, atât la nivel formal, cât și în culise. Este extrem de eficientă. Acest potențial ar trebui luat în considerare și valorificat, întrucât și Turcia este interesată de încetarea agresiunii ruse”, a adăugat el.

UPDATE 08:50 Papa Leon al XIV-lea și-a exprimat solidaritatea cu Ucraina în contextul intensificării atacurilor împotriva civililor, scrie presa ucraineană.

„Sunt profund întristat de recenta escaladare a atacurilor împotriva Ucrainei, care continuă să afecteze civilii”, a spus el într-o postare pe o rețea de socializare.

„Îmi exprim solidaritatea cu cei care suferă și îi asigur pe toți ucrainenii de rugăciunile mele. Reiterez apelul ca armele să înceteze și să fie urmată calea dialogului”.

Declarațiile acestuia vin la câteva zile după ce Rusia a lansat un atac masiv cu rachete asupra orașelor ucrainene, soldat cu cel puțin 17 morți în rândul civililor și peste 100 de răniți. Printre victime s-au numărat copii și membri ai echipelor de intervenție.

Recent, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anunțat că reluarea negocierilor de pace cu Ucraina nu reprezintă o „prioritate” pentru Kremlin.