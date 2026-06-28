LIVE TEXT Partea explozivă și fragmentele unei rachete, recuperate de geniști în Kiev. Război în Ucraina, ziua 1586

UPDATE 11:40 În urma bombardamentului rusesc din timpul nopții asupra capitalei, angajații Serviciului Național de Situații de Urgență din Kiev au fost mobilizați pentru a remedia consecințele în cartierul Darnițki al orașului.

Au luat foc un garaj și mai multe autoturisme aflate în spațiu deschis.

La o altă adresă a fost mobilizată unitatea pirotehnică a Serviciului Național de Situații de Urgență, unde au fost recuperate partea explozivă și fragmentele unei rachete.

UPDATE 11:33 Ucraina a lovit rafinăriile de petrol din regiunea Krasnodar și din Iaroslavl din Rusia în noaptea de 28 iunie, a declarat președintele Volodimir Zelenski, scrie presa ucraineană.

„Soldații noștri au început Ziua Constituției Ucrainei într-un mod foarte eficient (…). Vom continua operațiunile noastre care slăbesc capacitatea Rusiei de a duce acest război. Fiecare lovitură de la distanță reduce resursele care alimentează mașina de război a Rusiei și ne apropie cu un pas de pace”, a declarat Zelenski.

Potrivit președintelui, forțele ucrainene au lovit rafinăria de petrol din Slaviansk, din regiunea Krasnodar a Rusiei, situată la aproximativ 300 de kilometri de linia frontului, precum și o rafinărie de petrol din regiunea Iaroslavl, situată la aproximativ 700 de kilometri de granița Ucrainei.

Autoritățile ruse au afirmat că o persoană a fost ucisă și o alta rănită în timpul atacului din regiunea Krasnodar.

Fotografiile și videoclipurile publicate pe rețelele sociale par să arate flăcări mari și coloane de fum care se ridică din ceea ce par a fi rezervoare de stocare ale rafinăriei din Slaviansk.

Instalația este considerată un furnizor cheie de combustibil pentru Crimeea ocupată de Rusia, ale cărei rezerve de combustibil au fost practic paralizate în ultimele săptămâni, pe fondul eforturilor Ucrainei de a izola peninsula.

Ministerul Apărării din Rusia a afirmat ulterior că sistemele sale de apărare aeriană au doborât 213 drone în 13 regiuni, în Crimeea anexată și în apele Mării Azov și ale Mării Negre.

UPDATE 09:43 În noaptea de 27 spre 28 iunie (începând cu ora 18:00 din 27 iunie), armata rusă a lansat două rachete antinavale Zircon/Onyx, șase rachete balistice Iskander-M/S-400, precum și 142 de drone de atac, conform Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei.

Conform datelor preliminare, la ora 08:30, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/neutralizat o rachetă antinavă Zircon/Onyx, șase rachete balistice Iskander-M/S-400 și 125 de drone, în nordul, sudul și estul țării.

S-au înregistrat lovituri ale rachetelor și ale celor 14 drone de atac în 11 locații, precum și căderea resturilor rachetelor doborâte în 13 locații.

UPDATE 09:38 Orașul Sumî a fost ținta unei serii de atacuri rusești, o femeie fiind rănită, au anunțat pompierii.

Inițial, orașul a fost lovit de bombe aeriene ghidate. „Obiectivele industriale și depozitele au suferit distrugeri semnificative. Echipele de intervenție au inspectat rapid zonele afectate și au stins focarele de incendiu identificate”, a comunicat Serviciul Național de Situații de Urgență.

Ulterior, o dronă de atac a lovit acoperișul unei clădiri rezidențiale. A izbucnit un incendiu. În urma atacului, o femeie a fost rănită.

UPDATE 09:25 În regiunea Dnipropetrovsk, două persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra unor stații de benzină din raioanele Dniprovsk și Samarivsk. Au izbucnit incendii, iar autovehiculele au fost avariate

„În plus, în raionul Nikopol, localitățile Nikopol, Cervenogrigorivska, Marhaneț, comunitatea urbană Pokrovska și comunitatea rurală Pokrovska au fost ținta inamicului. În urma bombardamentelor, a izbucnit un incendiu într-o clădire a școlii de sport”, au anunțat pompierii.

UPDATE 09:20 O persoană a fost rănită în Kiev în urma unui atac rusesc din timpul nopții, a anunțat primarul Vitali Kliciko.