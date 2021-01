Donald Trump anunță că nu se va prezenta la ceremonia de învestire în funcție a lui Joe Biden

Președintele în funcție al Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat, vineri, pe Twitter, că nu va participa la inaugurarea succesorului său la Casa Albă în data de 20 ianuarie.

„Pentru toți cei care au întrebat, nu voi participa la inaugurarea de pe 20 ianuarie”, a scris Donald Trump pe Twitter, evitând din nou să pomenească numele succesorului său la Casa Albă.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.