Cele mai puternice femei din lume: Activista Greta Thunberg încheie topul Forbes

Revista Forbes a publicat topul celor mai puternice femei din lume în acest an, fiind incluse politiciene, artiste, activiste, femei de afaceri etc. Pe locul întâi s-a clasat, pentru al nouălea an consecutiv, cancelarul german, Angela Merkel, fiind urmată de către Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene.

Președinta Camerei Reprezentanților a Statelor Unite ale Americii, Nancy Pelosi, care a inițiat recent procedura de impeachment împotriva președintelui Donald Trump, ocupă locul trei, iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a clasat pe a patra poziție.

Totodată, în clasamentul celor mai puternice femei au mai fost incluse: jurnalista Oprah Winfrey – locul 20, premierul Noii Zeelande, Jcinda Arden – locul 38, regina Elisabeta a II-a – locul 40, Ivanka Trump, consiliera președintelui SUA – locul 42.

Topul îl încheie activista de mediu Greta Thunberg, care face parte dintre cele 23 de persoane noi incluse în ediția curentă. „Ea a devenit o senzație mediatică, stârnind rapid atenția altor tineri care îi împărtășesc preocupările”, menționează Forbes.

Colaj: forbes.com