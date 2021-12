Analiză The Guardian. Nord Stream 2: cum conducta lui Putin a paralizat vestul

Nord Stream 2, proiectul-mamut al Gazprom prevăzut să livreze gaz din Rusia către Germania, pare imposibil de abandonat, din perspectiva milioanelor de posibili clienți, și în același timp imposibil de continuat, din cauza consecințelor geopolitice, se arată într-o analiză publicată de The Guardian.

Saga Nord Stream 2 continuă, În ciuda faptului că majoritatea actorilor originali implicați, Angela Merkel (fostul cancelar german), David Cameron (fostul premier britanic), Petro Poroșenko (fostul președinte ucrainean),Jean-Claude Juncker sau Matteo Renzi (foști lideri europeni) au părăsit scena politică. Doar președintele Putin se mai află în funcție, scrie Biziday.

