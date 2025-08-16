„1:0 pentru Putin”. Primele reacții ale unor politicieni europeni după întâlnirea din Alaska

Unii oficialii europeni și-au exprimat dezamăgirea și indignarea după ce mult-așteptata întâlnire dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, care s-a încheiat fără rezultate concrete.

Deocamdată, liderul de la Kiev, Volodîmîr Zelenski, nu a reacționat public.

Ca și Ucraina, Europa a fost exclusă de la Summitul din Alaska, unde Trump i-a întins lui Putin covorul roșu, l-a aplaudat și care s-a încheiat cu o conferință de presă comună în care ambii lideri au afirmat că responsabilitatea principală pentru invazia din 2022 revine fostului președinte american Joe Biden.

Oficiali din mai multe țări europene au reacționat pe rețelele sociale după summit.

„Putin a primit tratament cu covor roșu de la Trump, Trump nu a obținut nimic. Așa cum era de temut: nici armistițiu, nici pace. Niciun progres real – clar 1:0 pentru Putin – fără noi sancțiuni. Pentru ucraineni: nimic. Pentru Europa: profund dezamăgitor”, a scris diplomatul german Wolfgang Ischinger, fost ambasador în SUA, pe X.

Dovilė Šakalienė, ministra Apărării din Lituania, a declarat că în declarațiile lui Putin au fost „manipulări și amenințări voalate” la adresa UE. Aceasta a mai precizat că, pe durata summitului, Rusia a continuat să „bombardeze civili în Ucraina”.

„«Ne așteptăm ca Ucraina și Europa să nu încerce să saboteze negocierile», declarații manipulatoare și amenințări voalate venite de la Putin. Criminalul de război, cunoscut pentru otrăvirea criticilor săi cu substanțe radioactive, se adresează președintelui SUA cu: «Foarte bine să vă văd sănătos și în viață». Între timp, Rusia continuă să bombardeze civilii din Ucraina”, a scris ministra.

Jan Lipavsky, ministrul de Externe al Cehiei, a spus că salută eforturile de mediere ale lui Trump, dar a avertizat să nu se cadă pradă propagandei Kremlinului.

„Problema este imperialismul rus, nu dorința Ucrainei de a trăi liber. … Dacă Putin ar fi fost sincer în privința negocierilor de pace, nu ar fi atacat Ucraina întreaga zi de astăzi”, a scris Lipavsky pe X.

Vineri, 15 august, în Alaska a avut loc summitul de pace la care delegațiile SUA și Rusiei, în frunte cu președinții Vladimir Putin și Donald Trump, urmau să găsească o soluție pentru încetarea războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina.

Însă, nimeni nu știe cu exactitate ce au discutat președinții Donald Trump și Vladimir Putin la summitul de aproape trei ore din Alaska. La final, cei doi au susținut o conferință de presă comună, dar au evitat să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Deși negocierile cu ușile închise au fost prezentate într-o notă pozitivă de ambii lideri, vorbindu-se despre „progrese”, cei doi au părăsit sala fără să anunțe vreun acord sau ce anume au reușit să obțină după acest summit.

