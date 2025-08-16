LIVE TEXT În ziua summitului Trump-Putin, deasupra Ucrainei au fost doborâte 61 de drone. Ucrainenii au lovit 10 puncte de concentrare a trupelor și tehnicii rusești. Război în Ucraina, ziua 1270

UPDATE 9:45 În noaptea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin, deasupra Ucrainei au fost doborâte 61 de drone. În ultimele 24 de ore, potrivit Forțelor armate ale Ucrainei, s-au înregistrat 139 de confruntări. Forțele ruse au lansat două atacuri cu rachete și 111 lovituri aeriene, folosind trei rachete și 213 bombe ghidate și au implicat 5659 drone kamikaze.

Zonele afectate de atacuri aeriene includ regiunea Sumî, Cernihiv, Zaporijjea și Herson.

Între timp, ucrainenii au lovit 10 puncte de concentrare a trupelor și tehnicii rusești, trei puncte de comandă, un depozit de muniții și trei sisteme de artilerie.

Pierderi ale forțelor ruse în ultimele 24 de ore: 1010 militari. De asemenea, au fost distruse 6 tancuri, 2 vehicule blindate, 42 de sisteme de artilerie, 152 drone tactice, 137 vehicule și 2 unități de tehnică specială.