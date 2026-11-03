Prețul estimativ de achiziție a gazelor naturale pentru luna noiembrie, cu peste 10 euro mai mare față de luna precedentă

Prețul estimativ de achiziție a gazelor naturale contractate de S.A. „Energocom” pentru luna noiembrie 2026 este de aproximativ 87,271 euro/MWh. Acesta reprezintă costul gazului la sursă, fără cheltuielile de transport și alte costuri logistice necesare livrării până la frontiera Republicii Moldova, conform unui comunicat de presă emis de Energocom.

Prețul gazelor naturale ce urmează a fi livrate în luna noiembrie este calculat în baza valorilor medii zilnice ale indicelui de referință TTF Front Month, utilizat în contractele de achiziție cu preț indexat, pe parcursul lunii precedente. Potrivit datelor agenției de specialitate Argus, la 30 octombrie 2026, cotația indicelui de referință a fost de 86,681 euro/MWh.

La această valoare se adaugă marja de aproximativ 0,59 euro/MWh a furnizorilor externi desemnați câștigători în urma procedurilor competitive de achiziție organizate de Energocom. Astfel, prețul estimativ de achiziție pentru volumele contractate aferente lunii noiembrie se situează la circa 87,271 euro/MWh.

„Precizăm că acest preț nu include costurile logistice necesare livrării gazelor naturale până la frontiera Republicii Moldova, precum transportul, rezervarea capacităților și alte servicii conexe. S.A. „Energocom” reamintește că utilizează inclusiv contracte de tip forward, prin care volumele de gaze naturale sunt contractate în avans pentru perioadele de consum. Prețul acestora este determinat ulterior, în conformitate cu formulele stabilite în contracte, în funcție de evoluția indicilor de piață”, notează compania cu capital de stat.

Prețul estimativ de achiziție pentru volumele contractate aferente lunii octombrie a fost de circa 76,346 euro/MWh. Atunci compania a precizat că prețul estimativ de achiziție este cu 0,824 EUR/MWh sub nivelul prețului gazelor la sursă luat în considerare de ANRE la aprobarea tarifelor reglementate pentru trimestrul IV 2026 (octombrie-decembrie).